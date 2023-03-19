Дональд Трамп назначен вторым секретарём посольства России в США

Сергей Лавров подписал приказ о кадровых перестановках в посольстве России в США.

Второй секретарь российский дипмиссии Всеволод Акопян назначен послом РФ в Австралии, а его место займёт экс-президент США Дональд Трамп.

– Мы не афишировали это, но год назад мой дорогой друг Дональд стал гражданином России. Он прекрасно знает Америку, поэтому сможет эффективно решать возложенные на него задачи, – рассказал Лавров.

Как подчеркнули в МИД, после назначения в российское посольство Трамп получил дипломатическую неприкосновенность и находится под защитой Венской конвенции. Теперь он может быть арестован в США только по разрешению России.

– Я напомню нашим уважаемым партнёрам, что любые противоправные действия против наших дипломатов приведут к асимметричному ответу. Дональд Трамп не просто полноправный гражданин России, он теперь представляет нашу великую страну, – написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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