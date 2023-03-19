 

“КоммерсантЪ”: в России разработают мобильную экосистему на базе Android

19.03.2023, 8:46, Разное
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“КоммерсантЪ” сообщил, что российское правительство и участники ИТ-рынка приступили к созданию национальной мобильной экосистемы на базе Android.

По данным издания, “формирует и курирует” проект Центр экспертизы координации информатизации Министерства цифровой экономики. Разработка проекта должна быть направлена Дмитрию Чернышенко, профильному вице-премьеру.

Это связано с тем, что после начала СВО разработчики столкнулись с тем, что их приложения на зарубежных платформах начали удалять или не давать выставлять. На первой встрече присутствовали представители Яндекса и VK, Открытых мобильных платформ и Ростелекома, а также сотрудники Astra Group (Astra Linux), Лаборатории Касперского и Basalt SPO (Alt Linux) и многие другие.

Источники указывают, что наибольший интерес к этому проекту проявляет компания VK.


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