 

Женитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева

19.03.2023, 8:32, Разное
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Сегодня, 19 марта, Валерий Леонтьев отмечает 74-й день рождения. Уже не одно десятилетие он блистает на сцене и радует многочисленных поклонников своим творчеством. А вот личная жизнь исполнителя хита “Казанова” во многом остается загадкой для общественности.

Валерий Леонтьев не входит в число звезд, которые любят откровенничать с поклонниками. Тем не менее его любовные дела всегда вызывали у публики повышенный интерес. Злые языки не раз распускали о личной жизни певца нелицеприятные слухи. Несмотря на это, артист предпочитает молчать и скрывать эту часть своей жизни от посторонних глаз. Некоторые до сих пор не подозревают, что у эстрадного Казановы есть жена, хотя они вместе уже полвека.

Будущую супругу, Людмилу Исакович, певец встретил в Воркуте в 1970 году. Тогда он делал первые шаги в карьере и мог лишь мечтать о большой сцене, а она была простой девушкой, влюбленной в музыку. Первая встреча молодых людей оказалась мимолетной и ни к чему не привела. Они разошлись, даже не подозревая, что спустя два года их снова сведет счастливый случай.

Вторая встреча с Исакович стала для Леонтьева судьбоносной. К тому моменту девушка создала собственный коллектив “Эхо” и предложила талантливому певцу сотрудничество. Вскоре рабочие отношения переросли в дружбу, а затем и в нечто большее. Впрочем, идти в загс пара не торопилась. Только спустя 26 лет, в 1998 году, Валерий и Людмила поженились.

Брак артиста оказался на редкость крепким. Леонтьев признается, что супруга является его главной поддержкой и опорой, но не отрицает, что теперь их союз напоминает скорее крепкую дружбу, нежели страстный роман. Несмотря на многочисленные слухи о расставании, пара до сих пор вместе. Людмила уже много лет живет в Майами и руководит собственным салоном для собак. Наследников у супругов так и не появилось. В каком-то смысле детей им заменяют домашние любимцы.


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