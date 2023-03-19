Зимой боремся с сухостью, а весной и летом – с жирностью: приводим кожу в идеальное состояние

Вы можете быть в восторге от того что, наконец, наступает теплая погода, но ваша кожа может быть не так «счастлива» при смене сезонов. Если это так, вероятно, вы проводите большую часть лета, пытаясь стереть жирный блеск с лица. Но лето специально создано для того, чтобы приятно проводить время, а не чувствовать себя неуверенно.

И хотя жирная кожа иногда передается по наследству, ваш возраст и режим ухода могут тоже оказать влияние. Если использовать неправильные средства, это может лишить кожу влаги, что и приводит к перепроизводству жира. Не всегда возможно достичь хорошего результата в этой борьбе, но есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы контролировать блеск.

Купите косметику, стойкую к поту

Если летом ваша кожа склонна к жирности, сделайте выбор в пользу косметики, которая устранит нежелательное сияние и непривлекательный блеск. Для этого подойдет водостойкая косметика, которая исключит необходимость нанесения густого макияжа.

Кожа будет дышать нормально, а значит, будет здоровой. Подобные продукты не должны содержать масла. Следует приобрести легкий праймер, который позволит отказаться от жидкой основы, вместо которой вы сможете использовать минеральную пудру, которая впитает излишки жира и предотвратит закупорку пор.

Наносите увлажняющий крем

Если в летние месяцы ваша кожа становится невероятно жирной, не следует пропускать этап нанесения увлажняющего крема, ведь пренебрежение этим может только ухудшить ситуацию. Применение увлажняющего крема является обязательной процедурой, потому как это обеспечивает коже дополнительный слой защиты и исключает излишнее выделение жира.

Используйте легкий увлажняющий крем без масла, например, на водной основе. Существует исследование, которое позволило доказать, что алоэ вера может служить отличным увлажняющим средством для жирной кожи. Вы можете соблазниться и нанести на лицо чистый гель алоэ, но делать этого не стоит, ведь в таком продукте часто содержатся соединения, такие как денатурированный спирт, который раздражает и высушивает кожу.

Регулярно очищайте

Когда жарко и влажно, а кожа жирная, вы можете постоянно ее мыть. Но даже если жирный блеск кажется вам неприятным, следует воздержаться от внеочередного сеанса чистки лица. Это может навредить коже, склонной к жирности и привести к возникновению прыщей. Ингредиенты в очищающих средствах могут раздражать кожу, не говоря уже о том, что из дермы «высасывается» влага, что только увеличивает выработку жира.

Добавьте ретиноиды

Ретиноиды уменьшают мелкие морщины и предотвращают появление прыщей. Кроме этого, они могут сократить выработку жира в летние месяцы. Магия ретиноидов заключается в их способности сокращать сальные железы.

Но с этим следует быть осторожным, ведь если раньше вы никогда не пользовались такими средствами, состояние кожи может ухудшиться. Вы можете столкнуться с сухостью и даже шелушением. Впоследствии это непременно станет причиной более высокой жирности кожи. Но досадные побочные эффекты останутся в далеком прошлом, как только кожа привыкнет, и вы получите желанное здоровое сияние без непривлекательного блеска.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Наносите солнцезащитный крем

Солнцезащитные кремы важно наносить не только летом, а в жаркие месяцы это особенно важно. Если у вас жирная кожа, необходимо почитать этикетку. Важно, чтобы в солнцезащитном средстве не было масла, это предотвратит закупорку пор и появление прыщей. Рекомендуется выбирать SPF 30 или выше, чтобы обеспечить максимальную защиту. Нанесение крема следует осуществлять каждые 2 часа, особенно если вы сильно потеете.

Следите за питанием

То, что вы едите, влияет на вашу кожу. Кроме того, некоторые продукты могут влиять на повышенное появление прыщей. Это касается молока и молочных продуктов, которые способствуют секреции инсулина и выработке гормонов, которые являются основным фактором развития акне.

Продукты и напитки, содержащие сахар, могут вызвать воспаление, которое заставляет организм вырабатывать еще больше кожного сала. Если жирная кожа является для вас проблемой, попробуйте продукты, которые не содержат молока или содержат мало сахара. Еще один виновник проблемы – алкоголь. В интересах кожи воздержитесь от чрезмерного употребления таких напитков.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Отшелушивайте раз в неделю

Очень жирная кожа требует хорошего скрабирования. Но делать это слишком часто не стоит. Чрезмерное отшелушивание вызывает раздражение и повреждает нежный барьер. Сальные железы начинают вырабатывать еще больше кожного сала, что в свою очередь приводит к образованию прыщей.

Важно во всем знать меру, ведь если вы не будете отшелушивать кожу, мертвые клетки закупорят поры, что тоже приведет к появлению акне. Пилинг рекомендуется делать не чаще одного раза в неделю, чтобы удалить омертвевшие клетки. Физический пилинг работает лучше всего. Но если вы страдаете от прыщей, следует выбрать химическую разновидность этой процедуры.

Проверяйте этикетки на средствах по уходу

Средства по уходу играют важную роль, когда речь идет о состоянии кожи, поэтому обязательно следует ознакомиться со списком ингредиентов, что особенно касается, если вы пытаетесь бороться с жирностью.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Есть несколько ключевых фраз, на которые следует обратить внимание, читая этикетку. Используйте продукты, которые «не способствуют угревой сыпи и закупориванию пор». Эти фразы обычно указывают на то, что средство было создано с учетом особенностей жирной и склонной к акне коже. Следует обратить внимание еще и на список активных ингредиентов. Например, салициловая кислота и бензоилпероксид отлично борются с жирностью и прыщами, так как позволяют замедлить выработку жира.

Не выбирайте подсушивающие тоники

Тоники хоть и являются отличным способом борьбы с жирностью кожи, но использовать эти продукты следует правильно. Если вы заметили, что летом ваша т-зона становится особенно жирной, остальная часть лица может оставаться сухой.

В связи с этим, чтобы не ухудшить ситуацию, следует использовать тоники, которые не содержат подсушивающих ингредиентов, например, спирта или яблочного уксуса. Вы действительно можете избавиться при использовании таких продуктов от надоедливой жирности, но верхний слой при этом будет высушен.

Используйте качественные маски

Наряду с ежедневным уходом, следует использовать качественные маски, которые позволяют бороться с жирностью. Глиняная маска является отличным вариантом, так как она впитывает лишний жир. Ее рекомендуется использовать не больше двух раз в неделю.

Используйте матирующие салфетки

Поздоровайтесь со своей новой летней подружкой: матирующей салфеткой. Если вы отправляетесь из дома, и беспокоитесь о жирном блеске, такие салфетки в любой момент позволят вам спасти положение. Всего лишь несколько прикосновений, и цвет лица станет идеально матовым.

Попробуйте натуральные средства

У матери-природы всегда есть особый план и несколько хитростей, когда дело доходит до проблем с кожей. Используйте натуральные средства, чтобы бороться с жирностью. Нанесите тонкий слой меда на лицо и оставьте его на 10 минут, а затем смойте. Это увлажнит кожу, не делая ее жирной.

Еще одно замечательное натуральное средство для жирной кожи – масло жожоба. Когда вы наносите его на кожу, ваши сальные железы успокаиваются и замедляют выработку жира, что и поможет исключить тот самый жирный блеск.

Добавки и витамины

Возможно, вы перепробовали все вышеупомянутые процедуры, но ничего не помогло. Если это так, возможно, вам стоит проконсультироваться со своим врачом или дерматологом, чтобы они могли назначить лекарства для решения ваших проблем с жирной кожей.