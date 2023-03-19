 

Власти США скрывают информацию о межзвездном объекте, упавшем на Землю

19.03.2023, 7:09, Разное
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Метеорит из другой солнечной системы упал на Землю еще в 2014 году, но получение дополнительной информации о нем оказалось сложной задачей.

Прошло уже больше года с тех пор, как правительственные чиновники США подтвердили, что объект, который взорвался над Папуа-Новой Гвинеей 9 лет назад, на самом деле появился за пределами нашей Солнечной системы.

Этот загадочный космический камень размером 0,45 метра в поперечнике вошел в атмосферу нашей планеты со скоростью 200 000 километров в час.

Учитывая его траекторию и высокую скорость, ученые на 99% убеждены, что он прибыл из «глубоких недр планетной системы или звезды в толстой части диска галактики Млечный Путь».

Однако после подтверждения было на удивление сложно получить какую-либо дополнительную информацию, в первую очередь потому, что данные о падении также получил отдел, ответственный за отслеживание доказательств ядерных взрывов, и поэтому информацию признали засекреченной.

Почти год спустя после того, как Космическое командование США случайно подтвердило, что ученые правильно идентифицировали первый известный межзвездный объект, приземлившийся на нашей планете, таинственные трудности все еще препятствуют обнародованию информации о том, что правительство хранит и скрывает данные, связанные с внеземным гостем.

В прошлом году Motherboard направила ряд запросов в соответствии с Законом о свободе информации в различные ведомства, а также запрос о дополнительной информации от Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Еще в январе лаборатория утверждала, что «проблема связана с офисом программы», а затем только на этой неделе в другом сообщении говорилось, что «возникло несколько трудностей, с которыми придется столкнуться полевому отделению NNSA в Лос-Аламосе (NA-LA) и / или лаборатории».

В чем именно заключается задержка, остается неясным, как и любое подтверждение того, когда запрошенная информация будет предоставлена. В связи с этим, остается только догадываться и строить конспирологические теории о том, зачем власти США скрывают информацию о падении метеорита.


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