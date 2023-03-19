Мнение: О мощном ударе фейсом об тейбл… Россия как держава — всё?

Спойлер: не про МУС.

А сколько было разговоров, шума, криков и прочей национальной гордости «великороссов»! Мол, мы не такие. Мы не гнёмся, не ломаемся. Мы сами диктуем правила игры.

Но на поверку…

Эх!

Хотя, вон, даже Bloomberg отметил, что в этот раз Россия «держалась до последнего».

О «зерновой сделке» речь.

Её — с подачи Украины — называют «Черноморской зерновой инициативой», что позволяет Киеву держать марку: мол, никаких сделок с «врагом». Суть в том, что Россия согласилась разблокировать украинские порты в Чёрном море и разрешить вывоз украинских зерновых для спасения от голода беднейших стран мира, а в порядке обмена ей дают возможность экспортировать свои удобрения, в том числе через аммиакопровод «Тольятти-Одесса».

Однако прошло уже 240 дней, а российские удобрения так и остались заблокированными для мирового рынка, кроме небольшой партии, переданной в африканским странам порядке благотворительности, т.е. забесплатно. Россельхозбанк по-прежнему отключен от SWIFT и с расчётами за поставки большие проблемы. Не меньшие — и с оплатой страхования и фрахта российских зерновозов из-за санкций на «Совкомфлоте».

В итоге, когда пришёл срок очередного продления «инициативы», Россия мощно ударила кулаком. В МИД РФ грозно заявили о… продлении сделки на 60 дней вместо положенных 120. Однако в то же время украинская сторона и турецкие #СМИ заявили о пролонгации соглашения на 120 дней, как и прежде. Но российские чиновники стояли на своём. Дескать, 60 — и точка!

Но точку поставила ООН На её сайте появилось сообщение, в котором указывается о том, что зерновая сделка может продлеваться исключительно на 120 дней:

«Примечание для корреспондентов — о Черноморской зерновой инициативе

Стефан Джаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН:

— В контексте Черноморской зерновой инициативы соглашение предусматривает продление на 120 дней, но в нынешних обстоятельствах Генеральный секретарь и его команда сосредоточены в тесном контакте со всеми сторонами на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения непрерывности Инициативы».

То есть, даже подкомитет ООН уже повозил российскую сторону «фейсом об тейбл». А придворные аналитики выдвинули версию, по которой сделка всё же была продлена именно на 120 дней, однако российская сторона якобы выдвинула условия, в случае невыполнения которых «инициатива» будет аннулирована через 60 дней. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, снятие запрета на поставки в Россию сельхозтеники, а также ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей. И, разумеется, возобновление работы аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса».

Однако, если эти условия не будут выполнены — то что? #Россия станет топить в Чёрном море украинские сухогрузы, идущие из Одессы в направлении Босфора? В прошлый раз эти угрозы не помогли, сейчас с ними будут считаться ещё меньше. Тем более, что отношение к России вообще меняется на глазах. Её не только не боятся, но уже и открыто презирают «белые люди»…

Короче, «сверхдержава» — кончилась?

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