Спать тоже нужно правильно. Как уменьшить появление “сонных” морщин

Морщины – это обязательная составляющая возраста. Но бороться с ними можно не только с помощью кремов. Оказывается, важно еще и правильно спать. Так можно избежать глубоких заломов, которые со временем могут проявляться все с большей силой.

Уход и питание

Борьба с морщинами начинается с самого вечера. Для этого необходимо хорошо очистить кожу и нанести жирный крем, который обладает питательными свойствами. Но эти процедуры следует осуществить за полчаса до того, как вы планируете отойти ко сну.

Правильная поза

Каждый человек в течение жизни привыкает спать в определенных позах. А переучиться может быть очень сложно. Но если есть цель, сделать это все же возможно, хоть поначалу может оказаться довольно нелегко.

Для правильного сна без морщин существуют определенные положения тела. Так вы исключаете вероятность того, что раньше времени состаритесь в кровати. Когда человек не испытывает проблем с дыханием, ему следует спать на спине. Это не всегда может быть удобно, а для некоторых еще и непривычно, но если суметь себя к этому приучить, морщин, которые появляются от неправильной позы, будет гораздо меньше.

Подушка

Важно еще и подобрать подушку, которая не должна быть слишком мягкой или объемной. Лучше, если голова во время сна будет зафиксирована, не будет проваливаться или лежать в неестественном положении, ведь в данном случае можно еще и получить боль в шее или в спине. Обязательно присмотритесь к ортопедическим подушкам, если ранее вы такой не обзавелись.

Следите за воздухом

Важно не только то, в какой позе вы спите, но еще и в каких условиях. Качество сна будет выше, если температура в помещении будет ниже. Специалисты рекомендуют поддерживать ее в спальне на уровне 18°С. Кроме того, перед сном обязательно следует проветрить помещение. Лучше, если окно останется открытым на ночь. Воздух на улице влажный, что положительно скажется на коже, которая будет получать влагу.

Как вредно спать

Как существуют подходящие позы для антивозрастного сна, так и те, которые совершенно не следует принимать. Например, спать на животе может быть вредно для вашего лица. Для некоторых это очень комфортно, но при этом довольно быстро образуются неприглядные заломы. Именно поэтому спать на животе лучше не привыкать или постараться исключить эту привычку. Такая поза неестественна еще и для позвоночника, который не может расслабиться. Наверняка утром те, кто привыкли спать на животе, часто испытывают боли в мышцах и спине.