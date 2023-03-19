 

“Не надо искать то, что не нужно”: мантры для знаков зодиака на неделю с 20 по 26 марта

19.03.2023, 5:28, Разное
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Период с 20 по 26 марта это одна из самых важных недель в году. В это время будут происходить важные изменения для каждого знака зодиака. Вселенная откроет ворота положительной энергии, трансформации и исцеления. Важно помнить, что мы то, что думаем о себе и об этм мире.

Поэтому важно, чтобы мы обращали внимание на то, что говорим. Это верно и в тех случаях, когда мы находимся в одиночестве. Проговаривайте эти мантры, чтобы впустить в свою жизнь лучшее и напитаться положительной энергией.

Овен

«Я – радость, счастье, спокойствие и мужество. Я вижу то, что важно для меня. Я знаю, что меня окружает прекрасное. Я привлекаю в свою жизнь желаемое. Я проявляю в этот мир все свои лучшие качества, и это делает мою реальность лучше».

Телец

«Я живу в настоящем времени, мне это нравится. Все, что со мной происходит, положительно влияет на мое будущее. Я прощаюсь с прошлым навсегда, чтобы быть в моменте здесь и сейчас. Моя жизнь настолько прекрасна, что я хочу прочувствовать каждый ее настоящий момент».

Близнецы

«Я верю в божественный план. Вселенная готовит для меня только лучшее. Я доверяю высшим силам, которые показывают мне правильный путь, по которому мне нужно идти дальше. Я верю в самое лучшее, потому что со мной происходит только хорошее».

Рак

«Я рад от всего сердца, что живу здесь и сейчас. Я счастлив в этом мире. Я знаю, что у меня все хорошо. Я испытываю спокойствие и радость. Я дарю прекрасное этому миру».

Лев

“Я отпускаю то, что не могу контролировать. Я обращаю свое внимание на все прекрасно в моей жизни. Меня окружают люди, которым я рад. Я благодарю тех, кто делает мою реальность лучше”.

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Дева

«Я принимаю свое счастье. Я чувствую гармонию в своей душе. То, что я проживаю сейчас, это прекрасная глава моей жизни. Я думаю о прекрасном и привлекаю это в свою жизнь».

Весы

«Я строю планы на мое прекрасное будущее. Я знаю, что моя жизнь складывается превосходно. С благодарностью я принимаю дары высших сил мне».

Скорпион

«Я избавляюсь от негативных мыслей, я больше не ищу то, что мне не нужно. Я продолжаю свой путь, чтобы наслаждаться своей жизнью».

Стрелец

«Я чувствую спокойствие и умиротворение. Мне хорошо в этом моменте прямо здесь и сейчас».

Козерог

«Мой мир наполнен красотой. Я смотрю на свою жизнь с оптимизмом».

Водолей

«Прямо сейчас я занимаюсь строительством своего прекрасного будущего. Моя жизнь – это увлекательная поездка, которой я каждый день наслаждаюсь».

Рыбы

«Я благодарю за то, что у меня есть и за то, что происходит в моей жизни. Моя душа умиротворена и спокойна. Я чувствую благоговение».


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