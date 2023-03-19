 

Житель Львова набросился на приехавших из Днепропетровска украинок с требованием не говорить по-русски

19.03.2023, 5:20, Новости дня
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Во Львове мужчина набросился на двух женщин, которые приехали из Днепра (Днепропетровска) и использовали в речи русский язык, сообщают СМИ.

Мужчина спросил у одной из женщин, которые между собой говорили по-русски, откуда она приехала. Та по-русски ответила, что «из Днепра». После этого житель Львова попытался ударить ее сумкой, передает РИА «Новости».

«Язык выучи государственный!» – приводит его слова Sputnik.

Женщина перешла на украинский и заявила, что «может свободно говорить» на нем, но «будет разговаривать на том языке, на котором хочет». Ее подруга предложила вызвать полицию. Разговор закончился взаимными оскорблениями.

Напомним, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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