Вайоминг первым из штатов США запретил таблетки для аборта

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19.03.2023, 5:20, Новости дня
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Губернатор американского штата Вайоминг Марк Гордон подписал закон, который запрещает назначать и использовать таблетки для прерывания беременности.

В соответствии с этим законом в Вайоминге запрещено назначать, производить, распространять и использовать какие-либо лекарства с целью совершения аборта. На таблетки для экстренной контрацепции ограничения не вводятся, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

За нарушение запрета грозит штраф до 9 тыс. долларов или лишение свободы на срок до полугода. Однако женщинам, которые сделают медикаментозный аборт, наказание не грозит. Вайоминг стал первым штатом в США, запретившим использование таблеток для аборта.

Напомним, Верховный суд США отменил знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее Конституционное право на аборт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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