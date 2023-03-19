Вайоминг первым из штатов США запретил таблетки для аборта

Губернатор американского штата Вайоминг Марк Гордон подписал закон, который запрещает назначать и использовать таблетки для прерывания беременности.

В соответствии с этим законом в Вайоминге запрещено назначать, производить, распространять и использовать какие-либо лекарства с целью совершения аборта. На таблетки для экстренной контрацепции ограничения не вводятся, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

За нарушение запрета грозит штраф до 9 тыс. долларов или лишение свободы на срок до полугода. Однако женщинам, которые сделают медикаментозный аборт, наказание не грозит. Вайоминг стал первым штатом в США, запретившим использование таблеток для аборта.

Напомним, Верховный суд США отменил знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее Конституционное право на аборт.

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