Bloomberg сообщило об обнаруженных Лондонской биржей металлов камнях вместо никеля на складе в Роттердаме

Лондонская биржа металлов, контракты которой считаются безопасными, обнаружила, что на складе в голландском Роттердаме часть никеля подменили мешками с камнями, сообщают информационные агентства.

Речь идет всего о 0,14% запасов никеля LME на сумму около 1,3 млн долларов, поэтому прямого воздействия на рынки металлов подмена не окажет, но все же может повлиять на «пронизанную скандалами» отрасль. Так, в феврале трейдер Trafigura Group пожаловался на мошенничество и пропажу никелевых грузов, которая привела к убыткам на 577 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Осенью Лондонская биржа металлов приняла решение не вводить запрет на поставки российской продукции. При этом в апреле биржа запретила размещение на торгах некоторых металлов из России, включая алюминий, медь и никель.

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