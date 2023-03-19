Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Начинающие “работники кисти и мольберта” часто интересуются
буквально каждым мероприятием, так или иначе связанным с рисованием. В том
числе – многочисленными мастер-классами, на которых за очень короткое время
предлагается написать собственное полотно, от пейзажа до натюрморта. Чего стоит
ждать от подобного формата, а на что рассчитывать не приходится, разбираемся с
московским художником Егором Левко.
ПЛЮШКИ И ПРИЯТНОСТИ
Любой мастер-класс из серии “Картина за час” – это довольно
приятное мероприятие. Собирается небольшая группа самых разных людей, которые
хотят своими руками написать картину. Все настроены позитивно и
благожелательно, атмосфера вдохновляющая и даже немного окрыляющая. Ведь даже
если вы впервые взяли в руки кисть, картина у вас получится гарантированно, так
обещают организаторы. И не обманывают. Обычно на выходе каждый участник на
самом деле может похвастаться собственноручно написанным полотном.
Обстановка – абсолютно творческая. Мольберты, палитры,
кисти, краски. Все необходимое ведущий и его помощники заранее распределяют,
поэтому об “инструментах” можно не заботиться. На некоторых мастер-классах
угощают чаем-кофе-сладостями, на иных – и некрепкого игристого наливают.
Исключительно для вдохновения.
Нет поводов для стеснения. Если вы впервые рисуете,
наверняка рядом с вами окажется не один такой новичок. Поэтому переживания, что
у кого-то получается лучше, чем у вас, практически исключены. Ну и художник,
ведущий мероприятие, как правило, очень благожелателен. И каждому участнику
говорит что-то лестное и приятное. И помогает, легко и незаметно, тому, у кого
возникают заминки. Так что с мастер-класса вы наверняка уйдете с хорошим
настроением и с картиной. А вот чего вам там не дадут?
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ “ТАРАКАНЫ”
Подобные мероприятия не подразумевают никакой, так сказать,
свободы самовыражения. Все пишут одну и ту же картину. Одними и теми же
цветами. С применением одних и тех же техник. Нет, в принципе, вы можете
отступить от шаблона, попробовать проявить нестандартный подход. Но тогда велик
риск, что и на выходе у вас получится не совсем то, что было заявлено темой
мастер-класса. А может – и совсем не то.
Не будет и индивидуального подхода. Да, группа обычно
собирается небольшая, но это все равно группа. А художник, ведущий мероприятие,
один. Иногда с помощником, но помощник больше по административной части, не
художественной. Поэтому, конечно, можно попросить совета и помощи в случае
какого-то затруднения. Но не стоит ожидать, что ведущий будет все время рядом
именно с вами. Другие заплатили те же деньги и имеют такое же право на его время
и внимание.
Если вы все же умеете держать в руках кисть и смешивать
краски, что-то уже писали самостоятельно, мастер-класс может несколько
разочаровать своей простотой. Формат предполагает, что нарисовать картину
должен каждый. Поэтому техники специально выбираются самые простые. Новичкам,
конечно, и они могут создать некоторые трудности. А человеку, который не
впервые оказался у мольберта, может стать скучновато.
ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Если суммировать плюсы и минусы мастер-класса, то что
получится в итоге? Стоит ли тратить на него время и деньги или нет? Все зависит
от вашей цели.
Если вы хотите творческой атмосферы, переключения, отдыха,
новых эмоций, ярких впечатлений – это ваш формат. Собственно, мастер-классы
именно как развлекательные мероприятия и задуманы. Чтобы человек включился в
какую-то новую для себя деятельность, освоил процесс на простейшем уровне и
получил от этого удовольствие. Да, и результат быстрый получил – на многих
очень хорошо действует именно рекламный лозунг о том, что картину вы напишете в
рекордные сроки.
Если же вы серьезно относитесь к своему желанию стать
художником и рассматриваете мастер-класс как некую ступень на пути обучения, вы
наверняка разочаруетесь. Потому что никакого обучения в прямом смысле этого
слова подобное мероприятие не предполагает. Если мы про учебу, тут важен и
индивидуальный подход, и длительное время, и большая предварительная
подготовка, и готовность работать не час с бокалом вина, а часами не отходя от
мольберта.
Художественная стезя, равно как и любая, впрочем, другая, не
предполагает быстрых и легких результатов. Может казаться, что картины мы пишем
на вдохновении, на адреналине. С одной стороны – да. С другой – одно полотно
может писаться столько, что никакого адреналина не хватит. И тут должны
включаться уже и трудолюбие, и упорство, и целеустремленность, и даже сила
воли. Поэтому художник – это не только свободное творчество, но и большая
работа.
КАКОВО РЕЗЮМЕ?
Мастер-класс – дело хорошее. Если устал, немного потух,
настроение не очень – можно сходить и зарядиться творческой энергией. И –
возвращаться к главному. К настоящим урокам живописи. К чтению книг по истории
искусств. К своему мольберту, на котором все время что-то не получается. К
ошибкам и разочарованиям. Потому что именно это главное – и есть путь художника.
Мастер-классами его не заменишь.
Смотреть комментарии → Комментариев нет