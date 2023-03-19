Неприятно, но символически

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что выдал ордер на арест президента России. И что теперь?

В заявлении суда говорится, что причиной стала «незаконная депортация» детей с присоединенных территорий Украины в Российскую Федерацию. МУС, который расположен в Гааге, также выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой — уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ, по аналогичным обвинениям.

Это сообщение сразу вызвало бурю в мировом сообществе — в средствах массовой информации и политических кругах. Москва в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова немедленно отклонила это обвинение, ожидаемо назвав действия суда не только юридически ничтожными, но также возмутительными и неприемлемыми. Киев столь же ожидаемо приветствовал исходящий из Гааги жест как крупный прорыв. В остальном мире мнения также разделились.

Его практические последствия, скорее всего, будут незначительными. Хотя этот суд в прошлом уже предъявлял обвинения мировым лидерам, он впервые выдал ордер на арест первого лица одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Да и предыдущие случаи — с ливийским «отцом нации» Муаммаром Каддафи и президентом Судана Омаром аль-Баширом — до приговора международного суда так и не дошли.

Международное уголовное правосудие, идея которого родилась в ООН, так и не стало универсальным, унаследовав корень несовершенства самой ООН, созданной по итогам Второй мировой войны державами-победительницами. Три из пяти постоянных членов Совета Безопасности (Россия, США и Китай) не признают юрисдикции МУС. Хотя мир не ограничивается их территориями и перспективы вселенского уголовного правосудия не безнадежны.

Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Формально это решение обязывает 123 государства — члена суда арестовать Путина и Львову-Белову и этапировать их в Гаагу, если они вступят на их земли. Практически, по разным причинам, такое сейчас немыслимо и даже абсурдно, хотя теоретически возможно.

Когда-нибудь. Со временем может измениться и ситуация в мире, и личный статус фигурантов.

Учредительный договор находящегося в Гааге суда (не путать с другими, расположенными там же), называемый Римским статутом, наделяет МУС юрисдикцией в отношении четырех основных категорий преступлений.

Во-первых, преступление геноцида, которое характеризуется конкретным намерением уничтожить полностью или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу путем убийства ее членов или иными способами: причинения тяжких телесных или психических повреждений членам группы; умышленное создание для нее жизненных условий, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение; введение мер, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы; или принудительный перевод детей из одной (социально-этнической) группы в другую.

Во-вторых, МУС может преследовать преступления против человечности в рамках крупномасштабного нападения на гражданское население. 15 форм преступлений против человечности, перечисленных в Римском статуте, включают убийство, изнасилование, лишение свободы, насильственные исчезновения, порабощение (особенно женщин и детей), сексуальное рабство, пытки, апартеид и депортацию.

В-третьих, военные преступления, которые серьезно нарушают Женевские конвенции о вооруженных конфликтах, например, использование детей-солдат, убийства или пытки гражданских лиц или военнопленных, умышленное нападение на больницы, исторические памятники, религиозные здания, образовательные, культурные, научные или используемые в благотворительных целях учреждения.

Наконец, четвертым видом преступления, подпадающим под юрисдикцию МУС, является преступление агрессии. Это применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или независимости другого государства.

Суд может осуществлять юрисдикцию, когда геноцид, преступления против человечности или военные преступления были совершены с 1 июля 2002 года гражданином государства — участника МУС, или на территории государства-участника, или в государстве, которое признало юрисдикцию МУС (это важно!).

17 июля 1998 года Римский статут Международного уголовного суда был принят 120 голосами стран — членов ООН против семи. 21 страна воздержалась. Против договора проголосовали: Китай, Ирак, Израиль, Ливия, Катар, США и Йемен.

Заметим, в списке «против» нет России. В отличие от Китая она подписала статут. Но не ратифицировала его, а потом заявила, что вообще не будет ратифицировать.

В ноябре 2016 года президент Путин подписал указ о том, что РФ не планирует становиться членом МУС. По мнению МИД России, суд не смог стать по-настоящему независимым и пользующимся доверием международным органом правосудия. Колебались и США. Билл Клинтон в какой-то момент подписал статут, но не представил на ратификацию в конгресс, а Джордж Буш-младший вообще отказался от участия Америки в этом проекте.

Среди политических наблюдателей бытует мнение, что главная причина отказа государств от услуг Международного уголовного суда — это опасения за судьбу своих граждан, принимающих участие в силовых операциях за рубежом. Американцы, например, не хотят, чтобы их сограждан за возможные военные преступления в Афганистане или Ираке судил какой-то суд, кроме американского. Тот же вариант — Израиль–Палестина.

Но услуги МУС считают полезными в тех странах, которые не могут (или предпочитают не желать) использовать силу в решении проблем во внешнем мире или с внутренней оппозицией и надеются на право. В рядах активных членов МУС — страны Африки и подавляющее большинство стран Европы. Он скорее подходит для «многостороннего» мира (идеал Европы), а не «многополярного» (нынешний идеал России).

На сегодняшний день в МУС находится 31 дело, в некоторых фигурирует более одного подозреваемого. Судьи МУС выдали 38 ордеров на арест. Благодаря сотрудничеству государств-членов 21 человек был задержан, находится в следственном изоляторе и предстал перед судом. На свободе остаются 14 человек. Обвинения сняты с пяти в связи с их смертью. Судьи вынесли 10 обвинительных и четыре оправдательных приговора.

Председатель суда Петр Хофмански. Фото: AFP / EAST NEWS

Председатель суда Петр Хофмански пояснил в видеообращении, что, хотя судьи МУС выдали ордера на двух российских граждан, обеспечить их исполнение должно международное сообщество. У суда нет собственной полиции для исполнения ордеров.

МУС выполняет свою часть работы в качестве судебного органа. Правоприменение зависит от международного сотрудничества. Но шансы на суд над любым россиянином в МУС остаются крайне маловероятными, поскольку Москва не признает его юрисдикцию. Это она яростно подтвердила и в пятницу.

Россия и Украина — не члены МУС. Но обращение Украины в МУС в 2015 году наделяет суд юрисдикцией в отношении предполагаемых военных преступлений, совершенных на ее территории, даже если они совершены гражданами государств, не входящих в МУС. Хотя Украина не член этого суда, она предоставила ему юрисдикцию над своей территорией, и прокурор Карим Хан приезжал туда четыре раза после начала расследования год назад. Прокурор может начать расследование по своей собственной инициативе или по запросу государства-участника, но это обставлено юридическими условиями.

В МУС заявили, что его палата предварительного расследования нашла «достаточные основания полагать, что каждый (из двух) подозреваемых несет ответственность» за предъявленные в качестве обвинения действия. Причем речь идет, по мнению судей МУС, о «личной ответственности».

Следственный изолятор МУС находится в морском курортном пригороде Гааги — Схевенингене. Как описывается на сайте суда, он используется для «безопасного, надежного и гуманного содержания под стражей лиц, задержанных МУС».

Это не место исполнения приговоров: осужденные отбывают наказание в одном из государств-участников, согласившихся поместить конкретного осужденного в тюрьму на своей территории. Заключенным обеспечены доступ к свежему воздуху, отдых, возможности занятия спортом, пользование библиотекой, компьютерами. Им предоставляется качественная еда и кухня для самостоятельного приготовления пищи. Встречи с адвокатами, личные свидания и т.д.

Высокопоставленные обвиняемые Муаммар Каддафи и Омар аль-Башир не доехали до гаагского СИЗО. Первого в октябре 2011 года зверски растерзали революционные ополченцы. Второго свергли в ходе путча свои же военные, и начавшийся в 2020 году процесс по обвинению в перевороте 1989 года сулил смертный приговор. Прокурор МУС пытался вытащить его на суд в Гаагу, но он остался в суданской тюремной больнице…

Александр Минеев,

Соб. корр. в Брюсселе

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