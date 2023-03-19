Неприятно, но символически
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Международный уголовный суд (МУС) заявил, что выдал ордер на арест президента России. И что теперь?
В заявлении суда говорится, что причиной стала «незаконная депортация» детей с присоединенных территорий Украины в Российскую Федерацию. МУС, который расположен в Гааге, также выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой — уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ, по аналогичным обвинениям.
Это сообщение сразу вызвало бурю в мировом сообществе — в средствах массовой информации и политических кругах. Москва в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова немедленно отклонила это обвинение, ожидаемо назвав действия суда не только юридически ничтожными, но также возмутительными и неприемлемыми. Киев столь же ожидаемо приветствовал исходящий из Гааги жест как крупный прорыв. В остальном мире мнения также разделились.
Его практические последствия, скорее всего, будут незначительными. Хотя этот суд в прошлом уже предъявлял обвинения мировым лидерам, он впервые выдал ордер на арест первого лица одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Да и предыдущие случаи — с ливийским «отцом нации» Муаммаром Каддафи и президентом Судана Омаром аль-Баширом — до приговора международного суда так и не дошли.
Международное уголовное правосудие, идея которого родилась в ООН, так и не стало универсальным, унаследовав корень несовершенства самой ООН, созданной по итогам Второй мировой войны державами-победительницами. Три из пяти постоянных членов Совета Безопасности (Россия, США и Китай) не признают юрисдикции МУС. Хотя мир не ограничивается их территориями и перспективы вселенского уголовного правосудия не безнадежны.
Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Формально это решение обязывает 123 государства — члена суда арестовать Путина и Львову-Белову и этапировать их в Гаагу, если они вступят на их земли. Практически, по разным причинам, такое сейчас немыслимо и даже абсурдно, хотя теоретически возможно.
Когда-нибудь. Со временем может измениться и ситуация в мире, и личный статус фигурантов.
Учредительный договор находящегося в Гааге суда (не путать с другими, расположенными там же), называемый Римским статутом, наделяет МУС юрисдикцией в отношении четырех основных категорий преступлений.
Суд может осуществлять юрисдикцию, когда геноцид, преступления против человечности или военные преступления были совершены с 1 июля 2002 года гражданином государства — участника МУС, или на территории государства-участника, или в государстве, которое признало юрисдикцию МУС (это важно!).
17 июля 1998 года Римский статут Международного уголовного суда был принят 120 голосами стран — членов ООН против семи. 21 страна воздержалась. Против договора проголосовали: Китай, Ирак, Израиль, Ливия, Катар, США и Йемен.
Заметим, в списке «против» нет России. В отличие от Китая она подписала статут. Но не ратифицировала его, а потом заявила, что вообще не будет ратифицировать.
В ноябре 2016 года президент Путин подписал указ о том, что РФ не планирует становиться членом МУС. По мнению МИД России, суд не смог стать по-настоящему независимым и пользующимся доверием международным органом правосудия. Колебались и США. Билл Клинтон в какой-то момент подписал статут, но не представил на ратификацию в конгресс, а Джордж Буш-младший вообще отказался от участия Америки в этом проекте.
Среди политических наблюдателей бытует мнение, что главная причина отказа государств от услуг Международного уголовного суда — это опасения за судьбу своих граждан, принимающих участие в силовых операциях за рубежом. Американцы, например, не хотят, чтобы их сограждан за возможные военные преступления в Афганистане или Ираке судил какой-то суд, кроме американского. Тот же вариант — Израиль–Палестина.
Но услуги МУС считают полезными в тех странах, которые не могут (или предпочитают не желать) использовать силу в решении проблем во внешнем мире или с внутренней оппозицией и надеются на право. В рядах активных членов МУС — страны Африки и подавляющее большинство стран Европы. Он скорее подходит для «многостороннего» мира (идеал Европы), а не «многополярного» (нынешний идеал России).
На сегодняшний день в МУС находится 31 дело, в некоторых фигурирует более одного подозреваемого. Судьи МУС выдали 38 ордеров на арест. Благодаря сотрудничеству государств-членов 21 человек был задержан, находится в следственном изоляторе и предстал перед судом. На свободе остаются 14 человек. Обвинения сняты с пяти в связи с их смертью. Судьи вынесли 10 обвинительных и четыре оправдательных приговора.
Председатель суда Петр Хофмански. Фото: AFP / EAST NEWS
Председатель суда Петр Хофмански пояснил в видеообращении, что, хотя судьи МУС выдали ордера на двух российских граждан, обеспечить их исполнение должно международное сообщество. У суда нет собственной полиции для исполнения ордеров.
МУС выполняет свою часть работы в качестве судебного органа. Правоприменение зависит от международного сотрудничества. Но шансы на суд над любым россиянином в МУС остаются крайне маловероятными, поскольку Москва не признает его юрисдикцию. Это она яростно подтвердила и в пятницу.
Россия и Украина — не члены МУС. Но обращение Украины в МУС в 2015 году наделяет суд юрисдикцией в отношении предполагаемых военных преступлений, совершенных на ее территории, даже если они совершены гражданами государств, не входящих в МУС. Хотя Украина не член этого суда, она предоставила ему юрисдикцию над своей территорией, и прокурор Карим Хан приезжал туда четыре раза после начала расследования год назад. Прокурор может начать расследование по своей собственной инициативе или по запросу государства-участника, но это обставлено юридическими условиями.
В МУС заявили, что его палата предварительного расследования нашла «достаточные основания полагать, что каждый (из двух) подозреваемых несет ответственность» за предъявленные в качестве обвинения действия. Причем речь идет, по мнению судей МУС, о «личной ответственности».
Следственный изолятор МУС находится в морском курортном пригороде Гааги — Схевенингене. Как описывается на сайте суда, он используется для «безопасного, надежного и гуманного содержания под стражей лиц, задержанных МУС».
Это не место исполнения приговоров: осужденные отбывают наказание в одном из государств-участников, согласившихся поместить конкретного осужденного в тюрьму на своей территории. Заключенным обеспечены доступ к свежему воздуху, отдых, возможности занятия спортом, пользование библиотекой, компьютерами. Им предоставляется качественная еда и кухня для самостоятельного приготовления пищи. Встречи с адвокатами, личные свидания и т.д.
Высокопоставленные обвиняемые Муаммар Каддафи и Омар аль-Башир не доехали до гаагского СИЗО. Первого в октябре 2011 года зверски растерзали революционные ополченцы. Второго свергли в ходе путча свои же военные, и начавшийся в 2020 году процесс по обвинению в перевороте 1989 года сулил смертный приговор. Прокурор МУС пытался вытащить его на суд в Гаагу, но он остался в суданской тюремной больнице…
Александр Минеев,
Соб. корр. в Брюсселе
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Источник: Новая газета
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