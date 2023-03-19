 

Полянский опубликовал письмо постпреда России при ООН Небензи с условиями сохранения зерновой сделки

19.03.2023, 1:10, Новости дня
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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опубликовал письмо постпреда Василия Небензи, в котором указаны условия сохранения зерновой сделки.

Россия требует «переподключения» Россельхозбанка к SWIFT, снятия запрета на поставки в Россию сельхозтехники, отмены ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, а также возобновления работы аммиачного трубопровода Тольятти – Одесса и разблокировки счетов российских компаний по производству удобрений, передает РБК.

В письме от 16 марта указано, что продление черноморской зерновой инициативы зависит от «ощутимого прогресса» в реализации договоренностей Москвы и Секретариата ООН относительно «продвижения российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки».

Полянский подчеркнул в Twitter, что те, кто заявляет о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней, либо «выдают желаемое за действительное», либо прибегают к «преднамеренной манипуляцией».

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила в Telegram, что «в мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык – румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать». Однако, по ее словам, Украина предупредили «через белорусских коллег о 60 днях», как и Турцию, а также генсека ООН. «Вопрос вопросов: когда остальные стороны покажут что-нибудь, что свидетельствует о ее продлении якобы на 120 дней?» – сообщила Захарова.

Напомним, украинская сторона утверждает, что сделка якобы продлевается на 120 дней. Однако МИД России и постпредство России при женевском отделении ООН указали, что эта информация не соответствует действительности, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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