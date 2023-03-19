 

Politico сообщила об ожидающем НАТО летом тесте на единство

19.03.2023, 1:10, Новости дня
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Летом НАТО предстоит пройти теста на единство из-за планов по созданию и финансированию боеспособных сил у границ с Россией численностью до 300 тыс. человек, пишут СМИ.

В апреле министры обороны стран НАТО рассмотрят планы региональной обороны. Отдельные чиновники сообщают, что речь идет о 300 тыс. военных НАТО, то есть предстоит «огромный объем координации и консультаций» – нужно «разместить боеприпасы и вооружения» на восточной границе альянса и «выделить тысячи военных, которые будут готовы в кратчайшие сроки выдвинуться на помощь стране НАТО». Ожидается, что планы окончательно утвердят к июльскому саммиту в Вильнюсе, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Politico подчеркивает, что военных предстоит не только экипировать и вооружить, но и обеспечить боеприпасами для тренировок, а для этого будут нужны сотни тысяч единиц различных боеприпасов, в которых из-за помощи Украине страны НАТО уже испытывают недостаток. Отмечается, что НАТО также хочет увеличить поставки Украине. В результате странам альянса придется резко нарастить военные расходы и производство.

Сейчас нет ясности, обладает ли НАТО достаточными промышленными мощностями, пишет Politico. Странам нужно будет «скинуться и предоставить солдат, самолеты, корабли, танки, чтобы заполнить все графы этого плана». Как сообщила Politico, «тест единства НАТО произойдет этим летом, когда лидеры всех 30 стран альянса соберутся в Вильнюсе», существует риск, что не все государства способны «выполнить обещание внести свой вклад в оборонные планы НАТО».

Напомним, Европа наращивает военное производство, объясняя это украинским кризисом. МИД РФ указывал, что учения Североатлантического альянса несколько лет проводятся все более интенсивно и приближаются к границам России, при этом НАТО всячески пытается «затушевать» их антироссийскую направленность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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