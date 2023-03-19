Helsingin sanomat рассказала о пострадавших в боях в Украине финских наемниках

Пятеро из восьми членов группы финских наемников получили ранения на Украине, сообщают СМИ.

В пятницу они возвращались на базу «с задания на юге Украины». Пострадавшие получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Трое из пострадавших все еще находятся на лечении, двоих выписали после обследования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin sanomat.

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