Мнение: Путина вызвали в Гаагу



Путин и уполномоченная разговаривают о детях

Насчет объявления Путина в розыск Международным уголовным судом в Гааге – конечно, это чисто пиар-акция, не имеющая никаких практических перспектив, и в этом смысле правы все кремлевские “аналитики”, которые сейчас изображают натужный смех и заявляют, что, дескать, Международный Уголовный Суд “совершил политическое самоубийство”, ибо “после такого его никто не будет принимать всерьез”.

Репутация МУС в Гааге – вообще говоря, последнее, что должно волновать Кремль. В случившемся важно другое – то, что ранее, несмотря ни на какие российские фортели, до такого вот прямого наезда на Путина, как будто он какой-то Милошевич, не доходило. И понятно, почему: потому что такого рода предъявы в отношении ДЕЙСТВУЮЩЕГО политика, исполняющего свои обязанности на государственном посту – это, по сути, обвинение уже не столько в его личный адрес, сколько обвинение самого государства. Поэтому в отношении лично Путина даже санкции не накладывались – что уж говорить об уголовных обвинениях: ведь в нынешнем раскладе это означает, что скамью подсудимых потащили как бы саму Российскую Федерацию.

Так что к обвинению Гаагского МУС надо относиться серьезно – как к пересечению одной из важных “красных линий”. По сути, это сигнал всему миру – теперь так с Россией МОЖНО. Россию как бы понизили в классе – перевели в разряд “югославий”. И вот в этом смысле “недостижимость” Путина для суда – весьма слабое утешение. Важно то, что РФ и Путина буквально “опустили” (если говорить в терминах, более понятных пацанской аудитории). Теперь клевать РФ (и Путина) будут смелее и разнообразнее.

В сам по себе повод для преследования едва ли будут сильно вникать – хотя повод, конечно, тоже в высшей степени скандальный, как и компания для Путина для поездки в Гаагу. Вместо Шойгу, Суровикина или еще какого-нибудь брутального мущщины в погонах (что, казалось бы, и следовало ожидать – ведь уголовку в любом случае шьют за СВО, то есть, по идее, за армейские действия), в компаньонки Путину предложили женщину, уполномеченную по правам детей Поткину-Белову… то есть, извините, Львову-Белову. И обвинили даже не в военных преступлениях, а в… киднеппинге, то есть – в похищении детей!

Своеобразный и жестокий английский юмор. Из всего возможного “букета”, явно с расчетом не на практическую реализацию, а именно на пиар – выбрали едва ли не самую, с одной стороны, обидную (для Кремля), а с другой – резонансную (для мира) статью. И приписали к нему не бравых генералов, а мать десятерых детей с двойной фамилией!

Очень расчетливое унижение – по всем направлениям. Не только Путина – всех нас. Унижение, которое большинство россиян, естественно, не почувствует – но которое сыграет свою роль.