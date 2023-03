Мнение: Википедия оправдывает Хиросиму, провал японской пропаганды и однополые браки в Японии

1. Нейтральная Википедия объясняет, что ядерная бомбардировка Японии американцами, в результате которой погибли по меньшей мере 150 тысяч человек, большое благо и проявление гуманизма со стороны США (ссылка):



Быстрое завершение войны сберегло много жизней <…>

Только бомбардировка Токио 10 марта 1945 года привела к гибели свыше 100 тысяч человек, но не привела ни к каким разговорам о перемирии. Атомная бомбардировка привела к капитуляции через несколько дней. В преддверии вторжения в Японию интенсивность обычных бомбардировок сохранилась бы на том же уровне или была бы увеличена. Действия подводных лодок, вместе с минированием прибрежных вод Японии, предпринятым ВВС США в рамках операции Starvation («Голод») (англ.), фактически отрезали Японию от импорта. Вскоре должна была начаться сопутствующая операция против японских железных дорог, что привело бы к перекрытию поставок продовольствия в города на юге острова Хонсю из других частей Японии. «Непосредственно после поражения, по некоторым оценкам, до 10 миллионов человек могли умереть от голода», — отмечал японский историк Дайкичи Ирокава. В то же время, бои шли на Филиппинах, в Новой Гвинее и на Борнео, а на сентябрь были намечены военные операции в южном Китае и британской Малайе. Советская операция в Маньчжурии, за неделю перед капитуляцией, привела к гибели свыше 80 тысяч человек.

Филиппинский судья Дельфин Харанилла, участник Токийского процесса, написал в своём заключении:

Если верно, что цель оправдывает средства, использование атомной бомбы было оправданно, так как оно поставило Японию на колени и завершило ужасную войну. Если бы война продолжилась, и атомная бомба не была бы сброшена, сколько ещё тысяч и тысяч беспомощных мужчин, женщин и детей погибло бы…?

2. Японские СМИ, кажется, предполагают, что быть объективным журналисту совершенно излишне (ссылка):



Утренняя минутка «Как это делается в нормальных-то демократических странах».

Японскому СМИ нужен был репортаж из Москвы про пустые полки – нашли свою, японскую балерину, живущую в Москве – Марина Шибаяма (Marina Shibayama) зовут. Снимай, говорят, как всё плохо, как санкции за прошедший год подействовали, как например Старбакс ушёл.

Дословно – «сними пустые полки в супермаркетах даже если тебе придётся пойти на фейк» (“record empty store shelves in supermarkets even if you have to fake it”). То есть опытные уже.

Ничего не вышло, барышня сказала, что снять такое в Москве не выйдет. Что Старбакс переименовался и там то же самое осталось.

В результате ей отказали в интервью и прогрессивная общественность уже обсуждает, а не наговорила ли она на статью?

Ну то есть вам говорят «иди снимай на Красной площади пьяного медведя с балалайкой, у нас план по [грязи] в сторону России горит». Вы отвечаете «где я вам его найду, там нет пьяных медведей». Вам начинают подыскивать статью, потому что говорите вы немыслимое в демократическом обществе, где все точно знают, что он там есть.

3. Внутренняя японская политика также всё больше мимикрирует под западную (ссылка):

Главная оппозиционная партия Японии — Конституционно-демократическая — внесла в парламент законопроект об одобрении однополых браков, призванный оказать давление на правительство в преддверии саммита стран «Большой семерки» (G7), который должен пройти в июне этого года в Хиросиме. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

По сути законопроект является символической мерой давления на правительство и вряд ли будет одобрен парламентом. Во-первых, правящая коалиция имеет значительное большинство в парламенте, а во-вторых, ее позицию сложно связать с симпатией меньшинствам: коалиция с трудом смогла договориться даже о мерах в законе, запрещающих дискриминацию сексуальных меньшинств.

Япония — единственная страна из G7, которая не признает однополые браки. Обсуждения такого закона становятся оружием в руках оппозиции с учетом давления на премьер-министра страны Фумио Кисиду…

Что же, по рождаемости Япония и так уже давно ставит рекорды. И что-то я сомневаюсь, что государственная поддержка традиций самурайской любви позволит японцам выбраться из демографической ямы.