 

Константинов день: что нельзя делать в праздник 19 марта

19.03.2023, 0:03, Разное
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19 марта православные вспоминают святого Константина и его мать Елену. По преданию, именно они нашли крест, на котором распяли Христа. В народе этот день называют Константиновы круги.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот православный праздник было принято обходить колодцы стороно. Считалось, что притаптывать снег вокруг колодцев нельзя, так как грязная вода вокруг них скапливалась и попадала в воду. Если не топтать снег рядом с колодцем, вода в нем будет чистая и целебная. Именно поэтому день и назвали Константиновыми кругами.

В этот день верующие непременно умывались колодезной водой. Она в этот праздник считалась особенно энергетически сильной. Также в этот день стоит попариться в бане с вениками. Так люди старались смыть все грехи и всю грязь с себя.

Кроме того, в этот православный праздник обязательно вспоминали умерших. Люди встречали аистов в этот день. Верили, что если аист поселился на крыше, значит в дом прибудет счастье.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

В этот православный праздник многие запреты связаны именно с водой. Так, нельзя пить воду из чужих колодцев или даже из чужой посуды. Как и в любой православный праздник, в этот день нельзя конфликтовать с близкими и распространять сплетни. Тратить воду без надобности и лить позря в этот день строго запрещается.


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