Директор по информации Высшего исламского совета Алжира Багдад осудил сожжение Корана украинскими военными

Кадры того, как украинские солдаты сжигают Коран, шокировало «всех людей, и мусульман в частности», сообщил директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад.

Багдад назвал эти кадры ужасными. Он сказал, что в «международной гуманитарной хартии, предотвращающей посягательство на святыни», необходимо зафиксировать признание «различных культур, множественность религий и уважение к святыням», передает РИА «Новости».

По его мнению, действия украинских военных подтверждают, что на Западе доминирует «кампания презрения к чужой культуре» и «несоблюдение международных конвенций, предотвращающих посягательство на духовные святыни и религии». Багдад подчеркнул, что мир должен осознать сложившуюся ситуацию.

В свою очередь, бывший министр по делам вакуфов (мусульманской собственности) Йемена, член Высшего совета Всемирной мусульманской лиги Ахмед Аттиа также осудил сожжение Корана украинскими солдатами, добавив, что «такие действия открывают двери для конфликтов между народами».

Происходящее на видео, по его словам, «отвратительно и неприемлемо». Он рассчитывает, что «украинское правительство выскажет четкую и ясную позицию относительно того, что произошло». По мнению экс-министра, «мнимая свобода», на которую «претендует» Запад, «должна перестать заключаться в оскорблении других и их убеждений».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.

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