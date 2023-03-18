 

Пьяный водитель сбил на автомобиле двоих взрослых и троих детей в Крыму

18.03.2023, 23:45, Новости дня
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В Крыму легковой автомобиль сбил семью из пяти человек, они доставлены в больницу, сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Емельяновка Нижнегорского района. 54-летний мужчина, по предварительной информации, управлял автомобилем ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадали мужчина, женщина и трое малолетних детей, которые переходили дорогу, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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