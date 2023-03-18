Пьяный водитель сбил на автомобиле двоих взрослых и троих детей в Крыму

В Крыму легковой автомобиль сбил семью из пяти человек, они доставлены в больницу, сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Емельяновка Нижнегорского района. 54-летний мужчина, по предварительной информации, управлял автомобилем ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадали мужчина, женщина и трое малолетних детей, которые переходили дорогу, передает ТАСС.

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