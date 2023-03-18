Мнение: Почему американцы не подписали соглашение с Гаагским судом

(по следам обсуждения на стриме)

По очень простой причине: для граждан США является дикой сама идея, что какая-то другая страна, конгломерат стран иль хоть ООН в полном составе – станет вдруг судить их гражданина. Для них это просто какой-то нонсенс. С какой стати?? С чего вдруг США добровольно передадут в какой-то чужой суд своего? В Америке что – судов нет? Или американцы не доверяют собственной судебной системе?!

На все вопросы ответ «нет». Американцы не просто доверяют суду в собственной стране – они считают свой суд лучшим в мире. Наоборот – это они, если что, если очень хорошо попросят, может быть, согласятся судить у себя любого представителя остального человечества – просто хотя бы для того, чтобы показать КАК НАДО это делать; провести, так сказать, «мастер-класс». Да, собственно, половина голливудских фильмов – это демонстрация того, как хорошо в США налажено судебное производство, какие там замечательные прокуроры, какие классные присяжные, мудрые судьи, отважные и красноречивые адвокаты… Через Голливуд и свою великую литературу американцы внушили восхищение своим судом всему остальному миру.

Уважение американских граждан к себе и своей стране мне кажется образцовым. И поэтому, честно говоря, дикая радость «прогрессивной общественности» по поводу «вызова Путина в Гаагу» мне представляется какой-то унизительной и даже лакейской. Чему ж радоваться – тому, что опять иностранцы готовы делать за нас НАШУ работу, а мы и рады дальше валяться на печи?!

Какая Гаага, почему Гаага? Если вы сами уверены, что Путин – преступник, что его надо судить, то почему в деле должны участвовать какие-то иностранцы? Говорите тогда, что МЫ будем его судить в Москве. Или в его родном Питере. Писать кипятком от «Гааги» – от этого веет какой-то непрошибаемой, ВЕЧНОЙ инфантильностью. «Мы маленькие дети, нам хочется гулять».

Надо ведь отдавать себе отчет, что данный «вызов в Гаагу» – это акт презрения Запада не только по отношению к Путину и Кремлю, не только пощечина всему глубинно-скрепному народу («вы, мол, выбрали себе уголовника и всей страной совершаете преступления международного масштаба») – но и, как бы ни было это больно осознавать «хорошим русским» – плевок в им в лицо тоже. Такой акт означает, что российскую «оппозицию» списали со счетов, признали ее беспомощной и бессмысленной, от которой нечего ждать. Дело как бы берет в свои руки сам Запад, даже не делая уже вид, что кого-то внутри самой России принимает всерьез.

Это называется «признали недееспособными».

Американцев, как людей с самоуважением, такое бы возмутило или даже взбесило. Но российские «противники Путина» радуются. Как дети.