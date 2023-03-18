 

Зачем ты так красив? – Личное мнение

18.03.2023, 23:17, Разное
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Преобразившийся Филипп Киркоров наконец раскрыл тайну — зачем в 55 он так кардинально меняется.

«У меня есть не только личный психолог, пластический хирург, но и косметолог!», — восторженно рассказал Бедросович.


Фото: Соцсети

Когда всё есть, это очень хорошо. А зачем? Филипп ответил.

Кто-то мог подумать, что Филипп влюбился и улучшается, чтобы вызвать ответное чувство. Или просто молодится, но — нет.

Оказывается, Киркоров не для себя старается. Причина его преображения — вы:

«Я не скрываю, что посещаю косметолога, потому что я — артист, а значит, обязан вызывать восхищение, а не отвращение. Да, мне уже 55, скоро будет 56 лет, но в душе мне всегда будет 33 года. И чтобы в жизни и на экране выглядеть достойно и молодо, я обязан за собой следить».

Ну, большой артист — что тут скажешь? Считает, что должен вызывать восхищение, а не отвращение. Вот и пыхтит-старается. Денег, конечно, тратит, но это стоит того.

«Да, порой приходится терпеть боль, но красота требует жертв», — делится болями Филипп.

Это хорошо, когда у человека есть представления о том, что он должен делать. Даже если это приносит боль, но она — во имя искусства. Не блажь какая-то, а прямо цель.

А вам какой Филипп больше нравился — в перьях или как сейчас модный?

Источник: Лена Миро


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