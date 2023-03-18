Ордеров на арест может быть больше

Разбираем с экспертом правовую коллизию, сложившуюся после официального заявления международного уголовного суда.

Вечером в пятницу 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге объявил о выдаче ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Кремль отреагировал. Дмитрий Песков и Мария Захарова назвали решение «ничтожным», Маргарита Симоньян в свойственной ей манере заметила, что хочет посмотреть на страну, «которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы». Свое видение добавил и Дмитрий Медведев: «Не нужно объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумажку». Львова-Белова поблагодарила «за международную оценку» ее заслуг по «спасению детей». Ну а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату своего ведомства организовать процессуальную проверку «в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест жителей РФ». «В рамках проверки Следственный комитет РФ установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения. По результатам будет принято процессуальное решение».

Мы обратились к эксперту по международному праву, кандидату юридических наук, научному сотруднику Копенгагенского университета Глебу Богушу за разъяснениями по поводу сложившейся правовой коллизии.

Глеб Богуш. Фото: соцсети

— Почему суд решил сообщить именно 17 марта 2023 года — в конце недели о наличии этих ордеров и предъявленных обвинениях? Нет ли в этом политического символизма: РФ как раз отмечает девятилетие присоединения Крыма, а с начала спецоперации прошел год?

— Можно сказать, это такая традиция суда — очень многие решения объявляются в последний день рабочей недели.

То, что решение вынесено через год после начала спецоперации, — наверное, определенный символизм в этом есть. Прокурор МУС (с июня 2021 года главным прокурором МУС является Карим Ахмад. — Ред.) достаточно свободен в принятии решений. У него большие возможности в вопросе о том, каким лицам предъявлять обвинения, с какими ходатайствами выходить к судьям, в том числе по выдаче ордера на арест. И, конечно, прокурор ориентируется на реалии — на ту ситуацию, которая есть, и на то, какую позицию занимает то или иное государство в конфликте, в том числе государство-участник Римского статута*. Ориентируется прокурор и на то, как решение будет воспринято общественностью, потому что от этого зависят перспективы его исполнения.

— Самого ордера на арест Владимира Путина никто в глаза не видел. Почему МУС его не опубликовал?

— Ордера на аресты не обязательно должны быть публичными. И тексты обвинения не опубликованы по понятным соображениям. Во-первых, речь идет о безопасности потерпевших, безопасности свидетелей, безопасности участников процесса. Речь идет о весьма уязвимой группе — детях. Тем более речь идет о настолько высокопоставленных лицах. Поэтому прокурор МУС принял такое промежуточное решение: уведомить общественность о том, что сами эти ордера на арест существуют и подозреваемым предъявляются обвинения.

— Почему именно обвинение в вывозе детей с присоединенных территорий стало поводом для выдачи ордера на арест, а не другие основания, о которых заявляется публично?

— Уже прошли утечки в New York Times и Reuters о том: обвинений на самом деле два. И сколько на самом деле ордеров, мы точно тоже не знаем.

МУС не обязан раскрывать всю информацию. Какие-то ходатайства, возможно, находятся на рассмотрении судей МУС сейчас. Какие-то, возможно, уже удовлетворены, и ордера (помимо тех, о которых мы знаем) выданы. И прокурор на это вчера намекнул в интервью журналистам. И на сайте суда тоже содержится прямой намек на то, что будут другие ордера.

Ордер на арест действующего президента — это публичный шаг, которым суд демонстрирует, что он руководствуется не соображениями так называемой реальной политики, потому что с этих позиций этот ордер сложно выдать. И, конечно, это позиция, связанная с отношением МУС к вопросу об иммунитетах подозреваемых лиц. Думаю, прокурор, принимая решение, и тем более решение о том, чтобы сделать все публичным, безусловно, ориентировался на ту ситуацию, которая сложилась в международном сообществе, и на ту информацию, которая стала известна общественности. Буквально за два дня до этого был опубликован доклад независимой комиссии, где в числе прочего обращалось внимание на практику, связанную с детьми. Для прокурора МУС выбор очевиден.

Я лишь скажу о юридической стороне дела, которую, на мой взгляд, очень многие, даже юристы, упустили, комментируя ситуацию.

Обвинение, которое выдвинуто, связано не просто с правами детей, оно связано с предполагаемым нарушением Женевской конвенции. А участниками Женевской конвенции являются намного больше государств, чем ратифицировали Римский статут.

И все участники Женевской конвенции обязаны реагировать.

— Что известно о втором обвинении?

— Из тех утечек, которые прошли: это атаки на гражданские объекты.

Обвинения еще могут добавляться. Дел будет, безусловно, больше. Основные направления обвинений понятны, они вытекают из политики МУС. То есть обвинения должны быть репрезентативны — так как речь идет о масштабном конфликте, они должны охватывать наиболее важные типы нарушений.

И не будем забывать о том, что уголовное преследование по этому ордеру должны осуществлять национальные органы, национальная судебная система.

Здание Международного уголовного суда в Гааге. Фото: Википедия

— Ну так представители Кремля уже назвали решения МУС «ничтожными» и заявили, что они в РФ не будут исполняться.

— Как раз Международный уголовный суд по своей природе и вмешивается тогда, когда национальные государства не могут или не хотят заниматься уголовным преследованием в отношении резонансных, важных фигур. Это, как правило, лидеры государств. Именно для этого и был создан Международный уголовный суд в Гааге. Очень многие обвинения, которые он рассматривает, связаны с вопросами, требующими экспертизы, в том числе международной. Расследования в МУС требуют от судей глубокой компетенции и знаний международного гуманитарного права.

— Но МУС еще ни разу не вынес ни одного обвинительного приговора в отношении лидеров стран, обвинение в отношении которых рассматривал.

— Да. Так на практике получается, причем даже в отношении бывших должностных лиц государств, бывших лидеров. Например, когда судили действующего президента Кении, в результате многочисленных скандалов процесс просто провалился. Мы знаем оправданного бывшего вице-президента Демократической Республики Конго Жана Пьера Бемба, который обвинялся в воспрепятствовании правосудию. Этот процесс закончился оправданием в апелляции.

Почему-то все считают, что МУС — это какая-то инквизиция, в которой прокурор просто выбирает обвиняемых и сразу отправляет их в тюрьму. Нет, судебные решения принимаются на основе исследования доказательств и состязательности.

Поэтому и очень большая доля оправданий в Международном уголовном суде. Значительно больше, чем в национальных судах.

Но и в МУС эти оправдания очень часто являются результатом ошибок. Ну просто часто так складываются обстоятельства, что лица, которых преследуют, обладают большими возможностями противостоять правосудию. Это объективно. Плюс у лидеров государств сильная позиция защиты, когда аргументы адвокатов сильнее обвинения. А МУС всегда основывает свое решение на исследовании разных точек зрения.

Бывшего вице-президент Демократической Республики Конго Жан Пьер Бемба в МУС, 27 ноября 2013 г. Фото: AP / East News

Конечно, у МУС бывают успехи. Обвинительными приговорами заканчивались процессы в отношении самых высокопоставленных полевых командиров в Конго. То есть по внутренним конфликтам МУС наиболее эффективен и успешен.

А в целом МУС не обладает универсальной юрисдикцией. Он ограничен границами государств-участников Статута, которые согласились с тем, что международный суд может расследовать преступления на их территории. В итоге крупнейшие вооруженные конфликты — война в Ираке, Сирии, Палестине — находятся вне юрисдикции суда.

Те же Соединенные Штаты, с одной стороны, поддерживают усилия МУС, а с другой стороны, не являются участниками Римского статута. А пересмотреть свою позицию — это значит вступить в конфликт с военным истеблишментом, который стоит на той позиции, что Международный уголовный суд якобы представляет смертельную угрозу для них.

Есть некий консенсус среди влиятельных военных разных стран по поводу того, что МУС якобы слишком их держит в «черном теле», создавая много ограничений и угроз.

В первую очередь — угрозу уголовной ответственности за военные операции, которые, по их мнению, осуществляются с «благими целями». Это двойной стандарт, который очевиден не только юристам, но и любому человеку, который наблюдает за событиями в Афганистане, Ираке, Сирии и Палестине.

— В соответствии с правилами МУС, после того как суд выдал ордер на арест, президент РФ должен быть задержан в странах, которые ратифицировали Римский статут и признают юрисдикцию суда. На сегодня это 123 страны: большая часть Европы, Южной Америки, Австралия, а также примерно половина Африки…

— Государства-участники Статута обязаны сотрудничать с МУС и обязаны этот ордер исполнять. Задерживают человека в соответствии с имеющимся в базе Интерпола ордером. Это уже технический момент. Далее власти той или иной страны в соответствии со своим законодательством решают вопрос о передаче человека в распоряжение Международного уголовного суда. В целом такая схема. Насколько она реальна в отношении тех или иных лиц, уже другой вопрос.

На данный момент задержание российского лидера выглядит крайне маловероятным. Это ближе к ненаучной фантастике.

В реалиях, которые сегодня существуют — как осуществляются дипломатические контакты, как осуществляются официальные визиты, как организовываются саммиты, — конечно, это нереально. Пример Омара аль-Башира, президента Судана (находится под стражей в своей стране с 2019 года и ожидает выдачи в Гаагу. Международный уголовный суд в 2010 году выдал ордер на его арест, предъявив ему обвинения в организации и проведении геноцида трех этнических групп в составе населения Дарфура. — Ред.), — несмотря на имеющийся ордер об аресте, он путешествовал в течение многих лет, в том числе в страны-участницы Статута. Конечно, он был очень ограничен в своих визитах, но тем не менее ездил. Как показывает практика, пока человек находится при должности, арестовать его довольно сложная задача.

Президент Судана Омар аль-Башир выступает во время митинга со своими сторонниками, 9 января 2019 года. Фото: ASHRAF SHAZLY / AFP / East News

Мы не знаем, сколько реально ордеров выдано в связи с событиями в Украине. Но ордер в отношении президента РФ — это ордер как раз как послание тем, кто не знает, в отношении них выдан ордер или нет. Ведь на самом деле задача Международного уголовного суда — предотвращение, предупреждение преступлений и удержание лиц от совершения новых преступлений. В том числе возможность для подозреваемых участвовать в правосудии, дать показания… Всегда есть поле для компромисса.

Этот ордер на арест — сигнал о том, что международное расследование идет.

Это очень важно в нынешних условиях информационной войны без правил, когда используется пропаганда, которую можно сравнить, если хотите, с оружием массового поражения.

Вера Челищева,

репортер, глава отдела судебной информации

P.S.

От редакции:

Мы вынуждены привести речь эксперта с некоторыми изъятиями и редакционными правками, исполняя требования действующего законодательства.

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