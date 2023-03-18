Мнение: Зачем Путин прилетел в Севастополь?

Президент России Владимир Путин сегодня посетил Крым. Прошелся по Севастополю. Посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический».

Недоумеваю, зачем Путин прилетел в Крым? Если только накануне, 17 февраля президент России в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Не поверил докладам руководителей Крыма и Севастополя? И решил лично проверить обстановку в Крыму?

Или в ходе совещания глава Крыма Аксенов с главой Севастополя Развожаевым так настойчиво приглашали в гости, что президент не устоял? И он скоропостижно собрался в дорогу?



Фотографии отсюда и отсюда

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