Мнение: Зачем Путин прилетел в Севастополь?
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Президент России Владимир Путин сегодня посетил Крым. Прошелся по Севастополю. Посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический».
Недоумеваю, зачем Путин прилетел в Крым? Если только накануне, 17 февраля президент России в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.
Не поверил докладам руководителей Крыма и Севастополя? И решил лично проверить обстановку в Крыму?
Или в ходе совещания глава Крыма Аксенов с главой Севастополя Развожаевым так настойчиво приглашали в гости, что президент не устоял? И он скоропостижно собрался в дорогу?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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