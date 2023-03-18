Мнение: Ядерный провал Франции, США хотят закрыть Росатом и урановые санкции против России

1. Ещё несколько лет назад атомные электростанции вырабатывали до 70% всей электроэнергии во Франции, давая стране огромное экономическое преимущество перед энергодефицитными соседями. Казалось бы, французская атомная энергетика – незыблемый колосс. Однако всего за несколько лет французы умудрились всё развалить (ссылка):



Дефекты в ядерных реакторах превратили Францию в нетто-импортера электроэнергии.

Управление по ядерной безопасности Франции обратилось к госкомпании EDF с просьбой пересмотреть свою программу проверок реакторов после того, как обнаружилась «значительная» коррозионная трещина в системе охлаждения на АЭС Penly-1. Дефект расположен вблизи сварного шва, который дважды ремонтировался при строительстве объекта, введенного в эксплуатацию в начале 1990-х годов.

История этих ремонтов тянется еще с 2016 года. После обнаружения очередного «коррозионного растрескивания» на реакторе в 2022 году мощность атомной энергогенерации упала на 23%, поскольку EDF остановила 12 из 56 своих реакторов, чтобы заменить треснувшие трубы. Франция впервые с 1980 года превратилась из крупного экспортера электроэнергии для своих соседей в нетто-импортера.

После починки до начала февраля генерация набирала обороты, однако месяц назад – новая «трещина» и выработка вновь снизилась почти на 30%.

Между тем, стоимость электроэнергии из Франции с поставкой в 2024 году подскочила почти на треть до примерно €220 за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с января.

Вероятно, здесь не обошлось без происков зелёных, которые требовали направить деньги на ветряки, солнечные панели и биотопливо вместо ремонта АЭС и развития атомной отрасли.

2. Если есть ещё хоть кто-то , кто верит, что США желают нам добра, а не стремятся развалить Россию и низвести нашу экономику до уровня низкотехнологичного сырьевого придатка, то вот вам очередная отрезвляющая новость. Максимально навредив нашим газовым и нефтяным компаниям, бесстыдно подорвав «Северные потоки», американцы теперь вознамерились ни много ни мало «закрыть Росатом» (ссылка):



Глава комитета по стратегическим силам палаты представителей Конгресса США Дуг Лэмборн призвал Вашингтон закрыть «Росатом», сообщает РИА Новости.

По словам конгрессмена, российская госкорпорация содействует Китаю в расширении ядерного арсенала. «Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть “Росатом”», — заявил он.

Обоснование претензий к Росатому, конечно, насквозь лживое. Это гражданская компания, которая занимается развитием энергетики и не имеет никакого отношения к ядерному оружию, в распространении которого за пределами нашей страны Россия совершенно не заинтересована. Наоборот, нас вполне устроило бы, чтобы ядерное оружие осталось только у нас.

3. Вредительство США в отношении нашей атомной отрасли уже началось (ссылка):

Группа американских сенаторов представила законопроект об отказе США от импорта российского урана. Соответствующий документ был опубликован вчера на сайте Сената Конгресса.

“Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. В Вайоминге есть ресурсы, которые необходимы для увеличения производства [урана] дома. Первый шаг – это навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергетику, в том числе уран”, – ТАСС цитирует сенатора Джон Баррассо.

“Законопроект поможет гарантировать, что американские атомные энергетические компании не будут зависеть от импортируемого из России уранового топлива”, – сенатор Джо Манчин.

Помимо Баррассо и Манчина, законопроект разрабатывали еще пять сенаторов – три республиканца и два демократа.

Популизм в чистом виде.

На долю урановых поставок России в США приходится около 14%, у Москвы фактическая монополия на поставки высокообогащенного урана (HALEU), доля услуг по обогащению урана — 34%.