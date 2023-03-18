Личное: “Мифы об уходе за младенцами”

Вот когда происходят такие ситуации, как с тем блогером, который учил неопытных матерей кормить детей сырыми овощами и не давать им животной пищи, а сейчас у него от истощения умер месячный ребенок, надо видеть главное.

Во время беременности, родов и ухода за младенцами ориентироваться можно только на врачей-педиатров.

С детьми и подростками тоже так, но с младенцами – особенно.

Педиатр должен быть опытный и придерживаться взглядов официальной медицины. Если он вдруг оригинал и имеет свой личный взгляд, идущий вразрез с официальной медициной, надо искать другого врача.

Когда родители жалуются, что их обманули какие-то мошенники, какие-то блогеры или какие-то знакомые, дав им вредный совет, они не видят главной проблемы: свою собственную корону эксперта.

Вот у блогера, угробившего ребенка, была такая корона, огромная, зловещая, но и у всех тех, кто слушал его советы – тоже есть такая корона: им кажется, что они могут сами выбирать, кого слушать, а кого не слушать, что вместо педиатра они могут слушать какую-то инфоцыганку, а вместо школы водить ребенка в какую-то секту, что их личная симпатия или “интуиция” может определить, кто прав, а кто нет.

Мне часто приходят письма, где молодые матери с такой уверенностью пересказывают ересь про уход за детьми, как будто вся официальная медицина исчезла после появления какой-нибудь Вички, Нюськи, Максика и всех этих звезд, обучающих декретниц в соцсетях.

tim_hepcat

Добрый день, Эволюция!

Мое письмо об отношениях в семье, как их сохранить и не испортить – это то знание, которого мне сейчас не хватает. 2 недели назад я родила дочку, это умопорачительное счастье, но хочется, находясь в этой эйфории, не накосячить в отношении других взрослых. Так сложилось, что родители мужа любезно предложили помощь с выбором врача и роддома – их друг-прекрасный врач роддома в их городе. Мы с мужем живем в соседнем городе буквально с прошлого года и там у нас никого нет. Решили, что я поеду к ним до родов и проведу первый месяц у них, тк.до месяца малыша лучше не перевозить на машине на большие расстояния, и еще лучше тут же пройти обследования первого месяца, тк при родах были осложнения.

Они прекрасные люди, но я понимала, что со свекровью мне будет трудно договориться в вопросах ухода за ребенком. Я ходила на курсы, много читала, стараясь выбирать надежные источники. Она же буквально сыплет советами из подборок “мифы об уходе за младенцами”.

(Автор ходила на курсы и читала, но врача не нашла, роддом не нашла. Свекровь нашла ей и врача и роддом. Все, что есть пока у автора – это осложнения при родах. Ей корона эксперта не помогла ей родить естественным путем и без осложнений. Но по какой-то неведомой причине автор все равно уверена, что ее “источники” надежные, а свекровь, друг которой “прекрасный врач” оперирует мифами)

Очень стараюсь лавировать, где можно – молчу, стараясь хотя бы не допустить вреда.

(Автор думает, что вред ребенку может быть от свекрови, а не от нее. И она лавирует, стараясь спасти младенца)

Установку нормальной терморегуляции мы уже упустили, ребенок мерзнет в трех одежках, когда все в майках, потому что с самой выписки – “укутай, она же мерзнет”, “давайте прибавим батареи”, дверь постоянно закрыта, в комнате мало воздуха и пр.

(Даже если мы предположим, что свекровь слишком кутает ребенка, решать этот вопрос должна не автор, а врач. Любой спор матери и бабушки должен решать врач! Один врач или несколько врачей, если по какой-то причине одному врачу вы не доверяете. Ему надо адресовать спорный вопрос, как одевать ребенка, мерзнет тот или наоборот. Но судя по дурацкому “установку нормальной терморегуляции” автор сама эксперт и думает, что терморегуляцию можно “установить”, если держать ребенка полураздетым. Ребенок после кесарева, ребенку еще нет месяца, вполне вероятно ему действительно холодно зимой)

В итоге я уже не уверена, что правильно решила оставаться. Но в то же время я живу как барыня – не готовлю, почти ничего не делаю, только кормлю ребенка, гуляю с ним, ем и сплю. Правда, мне особенно и нельзя ничего делать со швами после кесарева, а кормления занимают пока добрую половину суток.

Но я понимаю, что должна чувствовать и выражать благодарность. Где ее взять и как выразить? Надорваться и перемыть квартиру – мне кажется, не очень верно в моем состоянии, материальный вклад приходится пропихивать с трудом – денег свекровь брать не хочет, при этом кормит меня (тем, что я не люблю и иногда тем, что мне нельзя, но я не могу просить другого за ее счет и ее силами).

(Автор хочет отблагодарить по принципу “подавись”. Она считает свекровь – вредной и даже опасной. Есть она хочет то, что любит, хотя должна есть то, что рекомендуют врачи. Первые три месяца кормящая мать должна есть то, что можно ребенку. Но обратите внимание, здесь опять ни намека на врача. Есть только эксперт автор, которая сама все знает лучше, и глупая свекровь, которая все делает не так, а ее еще приходится как-то благодарить)

Как вести себя правильно? Мне не хочется, чтобы через месяц мы оказались врагами. Муж работает, поэтому он только иногда приезжает на пару дней.

(До трех месяцев даже думать нечего, чтобы остаться с ребенком одной. Даже опытные, здоровые, проворные матери не имеют возможности кормить новорожденного, полноценно ухаживать за ним, нормально готовить себе и нормально высыпаться без помощи. Поэтому первое время родившая женщина, муж которой плотно занят работой, должна принимать помощь родственников. А автора это тем более касается. Здоровье не очень, опыта нет, в голове – иллюзии. После трех месяцев ориентироваться надо тоже на интересы ребенка, выбирать то место и тот образ жизни, который будет полезней для него)