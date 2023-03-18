 

Счастливое число. Как его найти и правильно использовать?

18.03.2023, 22:40, Разное
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У каждого человека есть счастливые, нейтральные и несчастливые числа. Они повсюду: в номерах машины, телефона, банковской карты. В последнем случае это крайне важно, ведь счастливое число будет приносить вам деньги.

На удачный номер телефона не будет поступать плохих заонков. Чтобы проверить, правильно ли вы выбрали квартиру для жилья, дату для регистрации брака, подписания договора, открытия бизнеса или банковского счета, нужно сложить все цифры вместе и складывать до тех пор, пока не останется одна цифра от 1 до 9 (при подсчете номера телефона не считается код города или страны, только оставшиеся 7 цифр).

Как понять, какое ваше счастливое число? Сначала определите свое число сознания (сложите цифры дня рождения, например, для рожденных 26 числа — это число 8). Затем проверьте, какому числу планеты оно соответствует. Например, для числа 8 комфортна планета 6, нейтральные планеты — это 5, 3 и 4, отрицательные – 1, 2, 7 и 9. Если человек с числом сознания 8 живет в квартире №6 (в сумме), то в этой квартире ему будет комфортно, а из квартир №1 или №9, он все время будет сбегать.


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