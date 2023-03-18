Мнение: О скором аресте нашего президента… Круто всё завертелось?

На следующий же день после выдвижения обвинений МУС, российский президент Владимир #Путин назло Киеву прибыл в Севастополь. Через Крымский мост, ага. Посмотрим, осмелятся ли ВСУ сделать хотя бы выстрел в сторону Крыма, пока нынешний Национальный Лидер™ будет там. И как объяснят «молчание ATACMS».

Впрочем, это уже не важно. Перспективы нарисовались весьма интересные. Дело всерьёз запахло арестом…

…главной надежды Кремля на 2024 год, 45-го президента США и потенциального кандидата на новый срок в Белом доме Дональда «Нашего» Трампа. Которого должны задержать уже 21 марта.

Об этом Дональд Трамп сообщил сам на странице в социальной сети Truth Social. Там он написал, что благодаря «незаконным утечкам» из офиса окружного прокурора Манхэттена выяснил, что 21 марта его должны задержать. В чём именно его обвиняет прокуратура, политик не уточнил. Но заранее призвал сторонников к протестам. «Протестуйте, верните нашу страну!», — написал он.

Накануне американский телеканал NBC со ссылкой на пятерых высокопоставленных чиновников, знакомых с подготовкой обвинительного заключения, сообщил, что Дональду Трампу на следующей неделе могут предъявить обвинение из-за выплат порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Работу над делом ведут полиция Нью-Йорка, суд штата Нью-Йорк, Секретная служба #США, целевая группа ФБР по борьбе с терроризмом и окружная прокуратура Манхэттена, говорили телеканалу источники. Это разбирательство связано с делом против его бывшего адвоката Майкла Коэна, уточнил NBC. В 2018 году юрист признал себя виновным в передаче 130 тыс. долл. актрисе за молчание о романе с Дональдом Трампом в 2006 году. Экс-президент поручил выплатить деньги порноактрисе на фоне президентской кампании 2016 года, утверждал Коэн. Сам #Трамп отрицал связь с порноактрисой.

Правоохранительные органы начали подготовку к беспорядкам у Манхэттенского уголовного суда, пишет телеканал. Ожидается, что они начнутся, если Дональду Трампу таки предъявят обвинение. И, кажется, это будет первый случай ареста бывшего президента Штатов.

В общем, «нашего» кандидата до американских выборов правящие элиты стараются не допустить. Вроде как «по закону». И это значит, что ещё одной надежде Кремля — перетоптаться и перетерпеть до смены власти в Вашингтоне — не суждено сбыться

А значит, дело может дойти и до другого ареста?

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