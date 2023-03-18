 

Знает, кто жених – Личное мнение

18.03.2023, 22:00, Разное
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Татьяна Буланова собирается замуж. Свадьба будет летом, жених известен:

«Честно говоря, к свадьбе пока особо не готовимся. Знаю, в чем я буду и где пройдет торжество. И знаю, кто жених. А все остальное — посмотрим по мере поступления, что называется», — сообщает о планах Татьяна.


Фото: Соцсети

Почему Татьяна не готовится тщательно к свадьбе?

Да хотя бы потому, что это будет третий брак певицы. Ну сколько можно готовиться и праздновать?

Первый раз — оно понятно. Фата, гости разряженные, пока не помрём, будем вместе. Клятвы. Конкурсы, опять же, свадебные, чтобы всем стало весело.

Второй раз закатить торжество тоже можно, потому что первый брак мог быть ошибкой молодости. Кто не ошибался? Нужно исправить.

Для этого погулять, подзакусить. Фату уже можно не надевать, но если очень хочется — можно. Теперь-то уже умная стала, возможно счастье продлится вечно.

Но что отмечать в третий раз? Это уже скучно. И фата надоела, и крики «Горько»!

Так что Буланова совершенно правильно оценивает ситуацию. Знает, где пройдёт торжество, с кем, что наденет. А остальное — это уже детали, о которых и думать лень.

А вы бы как отмечали третью свадьбу?

Источник: Лена Миро


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