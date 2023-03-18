Память не дает разогнаться

В Петербурге готовят к сносу школу, где училась Ольга Берггольц — поэт, драматург, почетный житель города, «муза Ленинградской блокады».

Именно слова Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто» высечены на мемориальной стене Пискаревского кладбища, где лежат полмиллиона жертв блокады. Но теперь часть памяти об Ольге Федоровне решено пустить под бульдозер — ради того, чтобы не замедлять движение автомашин. А в качестве «компенсации» предложено назвать строящийся мост ее именем…

В ближайшие годы через Неву перебросят еще один мост — условное название «Большой Смоленский». В том, что он нужен, сомнений нет. Сомнения есть в том, как организовать въезд на этот мост с идущего вдоль Невы проспекта Обуховской Обороны.

Простейший вариант — въезд на мост из крайнего правого ряда движения по проспекту, по «стрелке» светофора. Он немного замедлит движение — но не критично: во-первых, есть еще второй ряд, а во-вторых, проспект Обуховской Обороны — вовсе не скоростная магистраль.

Но даже в малой степени жертвовать интересами автомобилистов проектировщикам не хочется — и они запланировали организацию дополнительной полосы движения, из которой будут заезжать на мост.

Вот только для того, чтобы «пробить» эту полосу, надо пожертвовать семью историческими зданиями. Обычными, рядовыми, но историческими — которые по городскому закону сносить запрещено.

«Подумаешь, проблема! — сказали питерские чиновники, всегда внимательно прислушивающиеся к голосу строителей. — Значит, изменим закон так, чтобы разрешить снос этих зданий».

Сделать это несложно — учитывая, что абсолютное большинство в городском парламенте у послушных Смольному фракций (единороссы, ЛДПР и «Новые люди»).

Ольга Берггольц. Фото: Википедия

Но вот незадача: одно из предназначенных под снос зданий — дом 54 по проспекту Обуховской Обороны — это бывшее семиклассное коммерческое училище, а затем — трудовая школа. В ней несколько лет училась Ольга Берггольц, которая неоднократно возвращалась к своей школе в воспоминаниях.

На здании школы в память об Ольге Берггольц размещена мемориальная доска. А еще в этом же доме в 1941 году была сформирована дивизия народного ополчения Володарского района, которая принимала участие в обороне Ленинграда.

«Жаль, но нет другого варианта!» — начали в унисон уверять чиновники и некоторые коллеги-депутаты. Жалко, конечно, школу — но ничего не поделаешь, мост очень нужен. Да и здание школы — не архитектурный шедевр, что о нем жалеть?

Это, конечно же, лукавство: сохранение школы не препятствует строительству моста, речь лишь о том, как будет организовано движение по проспекту Обуховской Обороны.

Выбор прост: машины будут ехать чуть быстрее — но ценой сноса школы. Или чуть медленнее — но школа будет сохранена…

Выбор был уверенно сделан в пользу первого варианта. Закон, разрешающий снос указанных семи зданий, включая школу, для строительства моста, был принят. А поправка к закону, которую вносил я, предлагая запретить этот снос, была отклонена.

Не помогло даже коллективное обращение блокадников, требующих сохранить эту школу: его за день до голосования в Законодательном собрании выложили в интернете. В записи обращения участвовали Николай Николаевич Мотовилов, Ирина Михайловна Десятова и Вера Викторовна Сомина.

Вера Викторовна, в гостях у которой я недавно был, еще в 5-летнем (!) возрасте познакомилась с Ольгой Берггольц: ее мама дружила с поэтессой, и та уделяла маленькой Вере много времени, водила на прогулки и воспитывала. И в последующие годы Вера Сомина, уже став искусствоведом, много общалась с Ольгой Федоровной…

Ну а в качестве «компенсации», как уже сказано, фракция «Справедливая Россия» предложила назвать будущий мост не Большим Смоленским, а мостом Ольги Берггольц. Чтобы таким путем сохранить память о ней.

Я ответил, что это все равно, что предложили бы снести Эрмитаж — а для «сохранения памяти» о нем переименовать Дворцовый мост в Эрмитажный.

Молчание было ответом.

Борис Вишневский,

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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