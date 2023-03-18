 

Постпредство РФ: Заявления Украины о продлении зерновой сделки на 120 дней являются некомпетентностью

18.03.2023, 21:35, Новости дня
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Распространяемые Украиной слухи о продлении зерновой сделки на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией, сообщили в постоянном представительстве РФ при женевском отделении ООН.

В сообщении российской миссии в Женеве, опубликованном в ее Telegram-канале говорится, что любые слухи о продлении сделки на 120 дней, которые распространяет Украина, являются либо преднамеренной дезинформацией, либо некомпетентностью.

Официальный представитель МИД  Мария Захарова сообщила и подчеркнула, что зерновая сделка продлена на 60 дней.

Ранее в ООН подтвердили продление зерновой сделки без уточнения сроков.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.

Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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