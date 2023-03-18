The Guardian: Администрация Байдена «тихо» возобновила депортации россиян спустя год после ее приостановки

Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «тихо» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.

Издание пишет, что год назад процедуру депортации приостановили. Вместе с тем на этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил убежище, сбежав от мобилизации. Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила, что депортирует людей в другие страны, в том числе и в Россию, передает RT c со ссылкой на The Guardian.

По словам адвоката Дженнифер Скарборо, сотрудники иммиграционной службы посчитали недостаточным основанием опасение за свою безопасность для получения убежища. Правозащитница утверждает, что еще два россиянина, которые попали в США через Мексику, грозит депортация.

Напомним, США приостановили депортацию россиян после начала спецоперации на Украине.

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