Многослойность весной в тренде и в аксессуарах: как сочетать несколько сережек в одном ухе и какой прокол выбрать

Уже наступила весна, и в этом году в моде многослойность. Это касается также и украшений. Есть много способов привнести этот тренд в свой образ, чтобы выглядеть просто неповторимо.

Вот несколько советов относительно того, как сочетать несколько украшений в одном ухе, какие серьги и прокол выбрать.

Начинать с простого каскадного расположения

Определить то, какие серьги сочетать друг с другом, если есть более 15 пар на выбор, может быть достаточно сложно.

Лучше всего выбрать более простой и элегантный образ. Каскадный метод позволяет сочетать между собой как длинные украшения, так и серьги-хаггис. Это выглядит очень красиво.

Чтобы создать удивительный контраст, можно носить серьги из желтого ил белого золота вместе с розовым. Эффектно выглядят розовые обручи, простые золотые украшения, красиво облегающие раковину уха, небольшие спиральные серьги и изящные бабочки. Это позволит придать образу женственность и романтичность.

Сочетать разные текстуры

Если есть много сережек, то можно красиво сочетать их между собой. Отлично смотрится сочетание совершенно любого стиля, от заклепок и подвесок до обручей.

Такое сочетание может выглядеть достаточно забавно и интересно. Например, хорошо сочетаются небольшие гвоздики на верхней половине уха и шикарные миниатюрные серьги-хаггисы, идущие вдоль нижней половины уха. Также можно сочетать более крупные аксессуары с небольшими деталями.

Использовать серебряные украшения

Сочетая серьги, стоит выбирать то, что подходит больше всего. Например, если нравятся серебряные украшения, то стоит подобрать красивые серьги.

При этом не стоит смешивать и сочетать несколько текстур. Отличным решением станет одинаковый стиль. Хорошо будут смотреться серебряные украшения как с камешками, так и без них.

Добавить манжету

Прокол ушей не только достаточно болезненный, но также для его заживления потребуются недели. Альтернативным вариантом станет манжета, которая поможет оживить образ.

Манжета выглядит так же как любые другие серьги, поэтому она идеально подходит для создания привлекательного образа.

Придерживаться похожих дизайнов

Чтобы создать целостный образ, стоит выбирать серьги с похожим дизайном. Например, отличным решением станет сочетание нескольких вариантов обручей. Это позволит придать образу особый стиль и сделать его более эффектным.

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Если хочется немного разнообразить стиль, то можно добавить длинные серьги с камнями, небольшие заклепки, расположенные вдоль ушной раковины. Это смотрится просто, но утонченно.

Добавить яркие цвета

Можно немного поэкспериментировать с различными стилями и цветами. Это отличный способ изменить свой внешний вид. Хорошо смотрится сочетание разных цветов и металлов.

Например, интересно выглядит змеевидная серьга с разноцветными хаггис, золотые заклепки, которые будут красиво контрастировать друг с другом. Можно менять украшения, чтобы каждый раз создавать новый образ. Это универсальный вариант, который понравится каждому.

Какие серьги лучше всего выбрать

В 2023 году на смену минималистичным гвоздикам и пусетам приходят более яркие и стильные украшения.

Моно-серьги и асимметричные украшения, дополненные всевозможными каффами притягивают к себе взгляды и помогают создать уникальный образ.

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Конго представляют собой привычные многим кольца. Эти серьги могут быть как крупными и акцентными, так и небольшими деликатными и нежными.

Пусеты – обычные серьги-гвоздики. Они так называются из-за особенностей их застежки.

Протяжки являются серьгами с длинной цепочкой, которая протягивается через прокол в ухе.

Интересно смотрятся каффы. Это серьги, которые можно носить без прокола. Они могут выглядеть как кольца или же как цельная массивная композиция, которая надевается на хрящ.

Цвет аксессуаров

Совсем не обязательно, чтобы все украшения и фурнитура были одинакового цвета. Однако, при этом важно, чтобы они гармонировали между собой. Для этого лучше всего не использовать больше двух цветов металла в одном образе.

Можно выбрать 2-3 цвета или разных камней. Стоит дополнить это цветовое сочетание соответствующей одеждой и другими аксессуарами.

Форма украшений

Это еще один важный аспект, который нужно учитывать при выборе украшений. Лучше всего подбирать серьги, которые будут близкими по форме. Например, отличным решением станет сочетание нескольких украшений геометрических форм.

Интересно смотрится асимметрия, которая помогает создать динамику. Этот эффект достигается за счет вытягивания пропорций в выбранном направлении. Например, длинные серьги в сторону шеи, а заостренные каффы в сторону хряща уха.

Размер сережек

Лаконичные украшения небольшого размера, надетые вместе, помогают создать красивый и сбалансированный образ.

Если же серьги сильно различаются между собой, то может возникнуть ощущение дисгармонии. Однако, это поможет создать несколько расслабленный внешний вид.