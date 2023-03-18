Расцветаем весной: составляем женственные образы
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С приходом весны и тепла
все больше хочется наряжаться и радовать этот мир красивыми выходами «в свет».
На смену плотной и практичной зимней одежде приходят более легкие ткани,
интересные фасоны и сочные цвета. Даже если вы не фанатка платьев, то с
легкостью сможете создать женственный и романтичный образ с любимыми вещами.
Александр Кузиков, главный стилист интернет-магазина Shopping Live, поделился
идеями изящных нарядов на весну.
Цветочное платье
Идеальным решением для
весеннего образа будет платье длины миди с флористическим принтом. Большие
бутоны или россыпь мелких соцветий сделают наряд женственным и непринужденным.
Но будьте осторожны с крупными орнаментами: они визуально увеличивают объемы и
сглаживают очертания фигуры. Наиболее удачные фасоны — расклешенный, футляр и
запах со стоячим воротником и высокими манжетами, как в коллекции Carolina
Herrera на неделе моды в Нью-Йорке. Выбирайте модели нейтрального оттенка с
акцентными цветами: белое платье с розово-красными бутонами или черное — с
небесно-голубыми. Дополнят образ серьги и сумка в цвет узора, а также
нейтральный или контрастный ремень на талии.
Еще один вариант — платье с
цветочным орнаментом в пол. Особенно нежно смотрятся модели из легких
полупрозрачных материалов: шифона, органзы, сетки. К подобным нарядам
достаточно подобрать лаконичные пояс и серьги, которые не будут отвлекать от
платья. Для прохладного времени года к нему подойдет пара ботильонов, а в более
теплые дни — босоножки на каблуке в цвет платья.
Кружевное платье
Платье из сетки и кружева
длины миди не оставит равнодушной ни одну модницу. Однотонная модель с
блестящим поясом и полупрозрачными рукавами станет воплощением вашей
женственности и легкости. Особенно эффектно смотрятся модели с двойной юбкой:
нижний слой — футляр из плотной ткани, а верхний — летящая ажурная ткань. Такое
платье гармонично сочетается с кожаной курткой и ботинками на массивной
платформе.
Юбка +
топ
Актуальная в этом сезоне
юбка с плиссировкой необычного цвета или асимметричного кроя может стать
основой романтичного и стильного лука. Ее можно сочетать с кожаным корсетом или
топом-бралеттом с кожанкой поверх. На шею стоит надеть ожерелье в виде цветов
или кулон с бутоном в эпоксидной смоле, а на ноги — белые кеды, которые добавят
образу непосредственности и легкости.
Пеструю цветочную юбку-клеш
длины миди можно сочетать с черным или белым топом с воланами. Другой вариант —
черная полупрозрачная блузка из сетки и кружева. Дополнят композицию модные в
этом сезоне объемные серьги в виде бутонов и широкий браслет на руке с
флористическим орнаментом. Чтобы подчеркнуть нежность образа, можно добавить к
нему контрастные грубые ботинки на шнуровке.
Джинсы
+ блузка
Еще одно решение для
нежного образа в период обновлений — свободные джинсы на высокой посадке и
кружевная блузка. Вместо блузки можно надеть ажурный пуловер пастельных тонов
или блузку с трендовой плиссировкой. Талию стоит подчеркнуть широким ремнем, а на ногах уместно будут смотреться ботфорты или классические бежевые лодочки.
Брюки + боди
Боди с кружевными вставками
создадут чувственный и элегантный образ. На шее отлично будет смотреться чокер
с крупным цветком, на руках — несколько фаланговых колец.
Чтобы создать более
строгий, но все еще женственный образ, наденьте классические брюки изумрудного,
бордового или темно-синего цвета и однотонное боди. В качестве акцента
прикрепите на одну сторону брошь в виде цветка, объемного тканевого или
лаконичного металлического, украшенного камнями. Боди можно заменить белой
блузкой с V-образным вырезом и мелкими цветами. Босоножки на высоком каблуке
принесут в этот ансамбль нотку утонченности, а серьги с трендовой бахромой
завершат образ.
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