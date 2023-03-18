Расцветаем весной: составляем женственные образы

С приходом весны и тепла

все больше хочется наряжаться и радовать этот мир красивыми выходами «в свет».

На смену плотной и практичной зимней одежде приходят более легкие ткани,

интересные фасоны и сочные цвета. Даже если вы не фанатка платьев, то с

легкостью сможете создать женственный и романтичный образ с любимыми вещами.

Александр Кузиков, главный стилист интернет-магазина Shopping Live, поделился

идеями изящных нарядов на весну.

Цветочное платье

Идеальным решением для

весеннего образа будет платье длины миди с флористическим принтом. Большие

бутоны или россыпь мелких соцветий сделают наряд женственным и непринужденным.

Но будьте осторожны с крупными орнаментами: они визуально увеличивают объемы и

сглаживают очертания фигуры. Наиболее удачные фасоны — расклешенный, футляр и

запах со стоячим воротником и высокими манжетами, как в коллекции Carolina

Herrera на неделе моды в Нью-Йорке. Выбирайте модели нейтрального оттенка с

акцентными цветами: белое платье с розово-красными бутонами или черное — с

небесно-голубыми. Дополнят образ серьги и сумка в цвет узора, а также

нейтральный или контрастный ремень на талии.

Еще один вариант — платье с

цветочным орнаментом в пол. Особенно нежно смотрятся модели из легких

полупрозрачных материалов: шифона, органзы, сетки. К подобным нарядам

достаточно подобрать лаконичные пояс и серьги, которые не будут отвлекать от

платья. Для прохладного времени года к нему подойдет пара ботильонов, а в более

теплые дни — босоножки на каблуке в цвет платья.

Кружевное платье

Платье из сетки и кружева

длины миди не оставит равнодушной ни одну модницу. Однотонная модель с

блестящим поясом и полупрозрачными рукавами станет воплощением вашей

женственности и легкости. Особенно эффектно смотрятся модели с двойной юбкой:

нижний слой — футляр из плотной ткани, а верхний — летящая ажурная ткань. Такое

платье гармонично сочетается с кожаной курткой и ботинками на массивной

платформе.

Юбка +

топ

Актуальная в этом сезоне

юбка с плиссировкой необычного цвета или асимметричного кроя может стать

основой романтичного и стильного лука. Ее можно сочетать с кожаным корсетом или

топом-бралеттом с кожанкой поверх. На шею стоит надеть ожерелье в виде цветов

или кулон с бутоном в эпоксидной смоле, а на ноги — белые кеды, которые добавят

образу непосредственности и легкости.

Пеструю цветочную юбку-клеш

длины миди можно сочетать с черным или белым топом с воланами. Другой вариант —

черная полупрозрачная блузка из сетки и кружева. Дополнят композицию модные в

этом сезоне объемные серьги в виде бутонов и широкий браслет на руке с

флористическим орнаментом. Чтобы подчеркнуть нежность образа, можно добавить к

нему контрастные грубые ботинки на шнуровке.

Джинсы

+ блузка

Еще одно решение для

нежного образа в период обновлений — свободные джинсы на высокой посадке и

кружевная блузка. Вместо блузки можно надеть ажурный пуловер пастельных тонов

или блузку с трендовой плиссировкой. Талию стоит подчеркнуть широким ремнем, а на ногах уместно будут смотреться ботфорты или классические бежевые лодочки.

Брюки + боди

Боди с кружевными вставками

создадут чувственный и элегантный образ. На шее отлично будет смотреться чокер

с крупным цветком, на руках — несколько фаланговых колец.

Чтобы создать более

строгий, но все еще женственный образ, наденьте классические брюки изумрудного,

бордового или темно-синего цвета и однотонное боди. В качестве акцента

прикрепите на одну сторону брошь в виде цветка, объемного тканевого или

лаконичного металлического, украшенного камнями. Боди можно заменить белой

блузкой с V-образным вырезом и мелкими цветами. Босоножки на высоком каблуке

принесут в этот ансамбль нотку утонченности, а серьги с трендовой бахромой

завершат образ.