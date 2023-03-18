 

Телеканал НТВ: авторы сценариев для сериалов могут не бояться, что их заменят на ChatGPT

18.03.2023, 19:33, Разное
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Представители телеканала НТВ заверили в том, что сценаристам телесериалов, которые он заказывает, не следует бояться современных технологий.

Сейчас «никто даже не думает» о том, чтобы увольнять таких специалистов и заменять их на нейронные сети.

– Уже всех заменили. На первую же бета-версию. Моментально, – рассказал один из продюсеров.

Оказалось, что искусственный интеллект практически во всём лучше настоящего сценариста – он восприимчив к критике, соблюдает обязательства по срокам, способен работать не только по шаблонам, не делает в образах обидных намёков на начальство, практически никогда не уходит в запои. Единственной проблемой оказалась его неспособность «взаимовыгодно решать финансовые вопросы» (речь идёт о схеме, когда автор получает один гонорар, но подписывает документ о том, что получил в 10 раз больше).

– Кроме того, ИИ исключительно точен. Надеемся, что теперь прекратятся, наконец, ситуации, когда зрители лучше знают наши сериалы, чем сценаристы, и указывают на очевидные ляпы, – говорит наш источник. – Мы ищем также способ заставить искусственный интеллект посмотреть все предыдущие серии, чтобы он их учитывал их в дальнейшем. Когда мы заставляли это делать обыкновенных сценаристов, против нас подавали иски об издевательствах и унижении человеческого достоинства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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