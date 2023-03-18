Врач Прашнова определила безопасный уровень алкоголя, который лучше всего подходит для печени

Доктор Мария Прашнова рассказала, что не менее двух дней в неделю необходимо проводить в абсолютной трезвости. В интервью Прашнова, врач-гепатолог, сказала, что этанол – самое опасное вещество для печени. Единица алкоголя равна 10 граммам этанола.

Организм взрослого человека может переработать это количество алкоголя за час. Чтобы защитить здоровье органов, очень важно регулировать количество и темп поглощения алкоголя. Безопасный уровень алкоголя был рекомендован специалистом для здоровья печени – в неделю составляет четырнадцать единиц.

Мария Прашнова отметила, что мужчинам лучше всего употреблять не более трех единиц алкоголя в день, а женщинам – не более двух. Она также рекомендовала им проводить трезвыми не более двух ночей в неделю. Врач пояснил “Газете.Ru”, что даже небольшое количество алкоголя может привести к ожирению и заболеваниям печени. Он также рекомендовал избегать коктейлей на основе алкоголя с подслащенными компонентами.

Эксперт заявил, что алкогольная болезнь печени – это состояние, при котором употребление алкоголя полностью прекращается. Это необходимо для того, чтобы избежать ухудшения состояния печени и снизить вероятность развития цирроза.