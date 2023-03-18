 

Врач Прашнова определила безопасный уровень алкоголя, который лучше всего подходит для печени

18.03.2023, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Доктор Мария Прашнова рассказала, что не менее двух дней в неделю необходимо проводить в абсолютной трезвости. В интервью Прашнова, врач-гепатолог, сказала, что этанол – самое опасное вещество для печени. Единица алкоголя равна 10 граммам этанола.

Организм взрослого человека может переработать это количество алкоголя за час. Чтобы защитить здоровье органов, очень важно регулировать количество и темп поглощения алкоголя. Безопасный уровень алкоголя был рекомендован специалистом для здоровья печени – в неделю составляет четырнадцать единиц.

Мария Прашнова отметила, что мужчинам лучше всего употреблять не более трех единиц алкоголя в день, а женщинам – не более двух. Она также рекомендовала им проводить трезвыми не более двух ночей в неделю. Врач пояснил “Газете.Ru”, что даже небольшое количество алкоголя может привести к ожирению и заболеваниям печени. Он также рекомендовал избегать коктейлей на основе алкоголя с подслащенными компонентами.

Эксперт заявил, что алкогольная болезнь печени – это состояние, при котором употребление алкоголя полностью прекращается. Это необходимо для того, чтобы избежать ухудшения состояния печени и снизить вероятность развития цирроза.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.21 / Растущая около дома крапива станет преимуществом: положите ее в лунку для рассады

16.01.23 / Розово-лиловое окрашивание – главный тренд весны 2023: самые модные оттенки и секреты выбора

09.08.22 / В парках Москвы покажут короткометражки российских режиссеров

28.09.21 / Учитель нашел в стене своего дома замурованную куклу с запиской о том, что она убила предыдущих хозяев

06.12.22 / “Жалкие продажные твари!”: сбежавшая жена иноагента Пугачева снова прыснула желчью в россиян

30.06.22 / Мнение: Новая сторублевка

18.12.21 / Назван лучший вид кофе для здорового сердца

29.04.21 / Скандалы: Наследство Ходорковского

11.09.22 / Тайванские ученые нашли новое применение паучьему шелку

10.12.20 / Сергей Полунин, Елена Ильиных, Ксения Собчак, Юлия Снигирь и другие гости ужина в “Особняке на Волхонке”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика