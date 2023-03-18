 

Терапия Андреева: Зеленый чай и физические упражнения могут помочь облегчить боль при артрите

18.03.2023, 18:55, Разное
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Напиток употреблялся ежедневно пациентами, которые занимались спортом не менее трех раз в неделю, и показал значительное улучшение симптомов артрита.

Около 10 миллионов британцев страдают от артрита и других проблем с суставами. Это может привести к скованности и боли в суставах, а также к отекам, в зависимости от типа артрита. Могут возникнуть проблемы с подвижностью, в результате чего многие перестают заниматься спортом. Для тех, кто страдает от боли в суставах, некоторые виды физической активности являются хорошей идеей. Второй по распространенности тип артрита, ревматоидный, возникает, когда иммунная система атакует пораженные суставы.

В исследовании приняли участие 120 пациентов с ревматоидным артритом, средний возраст которых составлял 60 лет. Затем их разделили на две группы. Пациентам давали инфликсимаб, лекарство от ревматоидного артрита, которое уже доступно для них, зеленый чай или физические упражнения. Зеленый чай, физические упражнения и инфликсимаб “одинаково эффективны”, но их комбинация более эффективна. Это исследование показало, что и зеленый чай, и физические упражнения положительно влияют на активность заболевания у пациентов, страдающих ревматоидным артритом (РА). Одно из возможных объяснений может заключаться в антиоксидантных и противовоспалительных свойствах полифенолов зеленого чая, физических упражнений и их способности сохранять целостность хряща и уменьшать потерю костной массы. Об этом специально для МедикФорума пояснила врач общей практики Ирина Андреева.


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