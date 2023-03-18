 

ООН подтвердила продление зерновой сделки без уточнения сроков

18.03.2023, 18:47, Новости дня
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ООН подтверждает, что черноморская зерновая инициатива продлена и призывает все стороны удвоить усилия по экспорту продовольствия и удобрений из РФ, сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По словам представителя генсека ООН, черноморская зерновая инициатива продлена, сообщается, что сделка поможет обеспечивать безопасную навигацию для экспорта зерна, соответствующего продовольствия и удобрений, включая аммиачные, из определенных украинских портов, передает ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что в рамках сделки уже было перевезено 25 млн тонн зерна и продовольствия в 45 стран, что снизило мировые цены на продовольствие. При этом в ООН не уточнили, на какой срок продлевается инициатива, но призвали все стороны удвоить усилия по выполнению соглашения об обеспечении экспорта российского продовольствия и удобрений.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.

Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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