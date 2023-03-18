Чешский обозреватель Гобза отметил высокую эффективность российского дрона-камикадзе «Ланцет»

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» способен самостоятельно принимать решения в ходе боестолкновения при уклонении от вражеских зенитных орудий и поиске целей, сообщил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.

Журналист отметил способность «Ланцетов» самостоятельно принимать решения и уклоняться от орудий. Гобза также указал, что российский беспилотник может поражать тяжелую бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника, передает Ura.ru.

Обозреватель также отметил, что «Ланцет» уничтожает американские артиллерийские ракетные комплексы «Хаймарс» и британские БМП «Стормер».

Ранее солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».

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