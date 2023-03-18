 

Чешский обозреватель Гобза отметил высокую эффективность российского дрона-камикадзе «Ланцет»

18.03.2023, 18:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» способен самостоятельно принимать решения в ходе боестолкновения при уклонении от вражеских зенитных орудий и поиске целей, сообщил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.

Журналист отметил способность «Ланцетов» самостоятельно принимать решения и уклоняться от орудий. Гобза также указал, что российский беспилотник может поражать тяжелую бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника, передает Ura.ru.

Обозреватель также отметил, что «Ланцет» уничтожает американские артиллерийские ракетные комплексы «Хаймарс» и британские БМП «Стормер».

Ранее солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04.21 / Хомчак в прошлом году заработал более миллиона гривен

15.12.20 / Роснефть открыла третье газовое месторождение в Карском море

24.08.21 / “Вы самые сексуальные атлеты”. Олимпийский призер Романчук с женой показали романтическое селфи из раздевалки

04.08.20 / Власти Белоруссии насчитали «шесть попыток» цветных революций в республике

09.09.20 / Беларусь: креативность протеста

28.06.20 / Минобрнауки решило приравнять стартапы в РФ к дипломным работам

13.10.20 / Вопрос дня: Как пандемия изменила расходы россиян?

02.07.21 / France 24 – «женщины не сдадутся» — выход Турции из Стамбульской конвенции спровоцировал уличные протесты

31.12.20 / Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19

31.08.20 / Новый кроссовер Haval H2 рассекретили до премьеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика