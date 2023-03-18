 

Читатели австрийской Exxpress раскритиковали Байдена за поддержку решения об «аресте» Путина

18.03.2023, 18:47, Новости дня
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Читатели Exxpress раскритиковали Джо Байдена, назвавшего оправданным выдачу Международным уголовным судом «ордера на арест» Владимира Путина, и призвали в свою очередь наказать президента США за подрыв «Северных потоков».

Один из пользователей предложил выдать «ордер на арест» Байдена за саботаж «Северного потока» и ордера фон дер Ляйен за мошеннические сделки с Pfizer, передает РИА «Новости».

«Он этому рад, хотя США до сих пор не ратифицировали статут МУС и также не признают его», – отметил другой читатель.

«Путин не позволит самозванцам посадить в тюрьму. Где доказательства военных преступлений и похищения детей? Я думаю, тут большую роль играет военная пропаганда Зеленского», – предположил пользователь.

Читатели предложили Байдену прояснить ситуацию с «Северным потоком». «Он должен быть отправлен в дом престарелых, большего от потрепанного старика ждать не приходится», – считают пользователи.

Ранее президент США Джо Байден назвал оправданным решение международного уголовного суда в Гааге в отношении российского руководства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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