Скандалы: «Погибли за Родину, а Родина землю зажала»: жители Горячего Ключа раскритиковали мэра за отказ хоронить бойцов ЧВК «Вагнер»

Главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому не удалось справиться со шквалом критики в свой адрес после написания поста о том, что город-курорт не является подходящим местом для захоронения бойцов ЧВК «Вагнер»

В итоге он отключил комментарии, когда количество дизлайков приблизилось к 4 тысячам. При этом аналогичная запись «ВКонтакте» открыта. «Я с уважением отношусь к действующим бойцам ЧВК «Вагнер» и к памяти тех, кто уже отдал свою жизнь за Родину! Но не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом, для массового захоронения бойцов», — попытался объяснить чиновник.

Однако горожане не оценили порыва Белопольского, посчитав, что тот просто плюет на умерших бойцов, а Родина, которую «музыканты» защищали, зажала им землю.

Ранее Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил мэру Горячего Ключа привести трупы погибших бойцов к нему в гостиную, если тот не хочет хоронить их на кладбище в Краснодарском крае.

Ольга Смирнова