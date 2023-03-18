 

Ивановские ткачихи сшили для Си Цзиньпина самого большого Винни-Пуха в мире

18.03.2023, 17:33, Разное
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Необычный подарок для лидера КНР Си Цзиньпина приготовили сотрудницы ООО «Ивановский текстиль».

После недели напряжённой работы труженицы предприятия сшили самую большую фигуру Винни-Пуха в мире. Её длина составит 10 метров, а ширина – 15. Над созданием сказочного персонажа трудились 50 швей, которые сшивали 40 полос ткани. Вес готового изделия составил 12 кг.

По словам старшей швеи-мотористки Галины Степановой, решение отблагодарить великого гостя за стратегическую поддержку России необычным подарком принимал весь коллектив предприятия.

– Нам рассказали, что наш друг Си очень любит этот мультфильм, а Винни-Пух – его любимый персонаж. Хочется, чтобы он запомнил этот визит надолго, – уточнила швея. – Все материалы у нас китайские, так что за качество ручаемся.

Ивановские ткачихи надеются, что подарок китайская делегация сможет увезти на правительственном самолёте, если Винни-Пух туда не поместится, то его вышлют в Пекин через AliExpress.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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