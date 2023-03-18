 

Онколог Воробьев: Вздутие живота является признаком рака

18.03.2023, 17:30, Разное
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Врач говорит, что симптомы часто могут быть ошибочно отнесены к другим заболеваниям, что делает его особенно смертельно опасным.

Шестой по распространенности причиной смерти от рака является рак яичников. Это происходит, когда аномальные клетки яичника бесконтрольно размножаются и растут, что в конечном итоге приводит к образованию опухоли. При своевременном обнаружении рака его распространение на другие участки тела можно остановить. Из-за тяжести симптомов врачи предупреждают, что трудно сразу заметить признаки.

Рак яичников, также известный как “тихий убийца”, является основной причиной смерти женщин от рака половых органов. Симптомы иногда бывает трудно заметить, потому что они часто совпадают с другими состояниями, – говорит специально для МедикФорума Андрей Воробьев, врач-онколог. Постоянное вздутие живота – один из таких признаков. Это может быть ошибочно истолковано как признак других заболеваний, таких как запор, переедание или синдром раздраженного кишечника.

Наиболее распространенным симптомом является постоянное вздутие живота. Поскольку рак распространяется через желудок, он является основным путем передачи инфекции. Скопление жидкости может быть вызвано раковыми клетками, которые блокируют лимфоток. Женщины могут испытывать запор во время менструации. Вы также должны знать о других симптомах, которые могут указывать на рак яичников.

Нерегулярные кровотечения, кровянистые выделения и вагинальные кровотечения после менопаузы – все это признаки, хотя и менее частые. Быстрое ощущение полноты или его отсутствие. Причина в том, что жидкость скапливается в желудке и вызывает ощущение полноты. При появлении симптомов, указывающих на рак яичников, следует обратиться к врачу.


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