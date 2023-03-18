Риск болезни Альцгеймера снижают мятный, шиповниковый и ромашковый чаи

Три травяных чая, в состав которых входят немецкая ромашка и немецкая ромашка, могут улучшить память.

Не секрет, что британцы любят выпить чашечку хорошего чая. Черный чай остается предпочтительным выбором и является самым лучшим, но три других чая предлагают нечто большее, чем просто приятный напиток. Напитки с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами могут помочь снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. Возможно, вы уже готовы перейти на немецкую ромашку или шиповник, а может быть, даже на перечную мяту.

Исследователи оценили потенциал этих травяных чаев в снижении риска развития болезни Альцгеймера. Отчасти болезнь Альцгеймера можно описать как болезнь воспаления. “Эти три чая обладают противовоспалительными веществами, что помогло привлечь внимание к лечению этими чаями болезни Альцгеймера”, – Василиса Пономарева, диетолог.

Одно лабораторное исследование показало, что немецкая ромашка может обладать эффектом улучшения памяти благодаря своим антиоксидантным свойствам и способности поглощать вредные свободные радикалы. Это может быть полезно для людей с болезнью Альцгеймера. Ромашка богата противовоспалительными соединениями, такими как лютеолин и апигенин, которые могут способствовать развитию клеток мозга и укреплению связей между ними.

Противовоспалительные, антиоксидантные и защитные свойства шиповника могут помочь клеткам мозга бороться с воспалением. Известно, что шиповник уменьшает количество темных нейронов, или нервных клеток, которые могут вызывать ухудшение памяти. Было обнаружено, что шиповник уменьшает ухудшение памяти у людей с деменцией. Также были получены доказательства того, что они снижают уровень окислительного стресса в мозге, ответственном за обучение и память.

Одним из основных ингредиентов силы перечной мяты является розмариновая кислота. Были проведены исследования влияния мяты на определенные белки, такие как амилоидные фибриллы в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера.