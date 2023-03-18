 

Захарова раскрыла связанный с семьей прокурора МУС скандал с педофилией

18.03.2023, 17:25, Новости дня
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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента РФ Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова подтвердила в своем Telegram-канале информацию о том, что прокурор МУС Карим Хан, который выписал «ордер на арест» Путина, является родным братом политика из британской консервативной партии, которого заключили в тюрьму на 18 месяцев после того, как он был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Его досрочно освободили из заключения за три недели до выдачи «ордера на арест» Путину. 

«Как я вчера и говорила, теперь защита детей от извращенцев преследуется на Западе уголовно. Представляете, сколько невинных детских душ было бы загублено моральными уродами, типа этого братца? А Россия не дает. На этих деток уже очередь, наверняка, была», – посетовала Захарова.

Прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина.Свое решение прокурор аргументировал тем, что якобы с территории Украины «насильно» были перемещены дети, которых, на самом деле, спасли от смерти в опасных зонах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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