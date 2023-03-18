 

Военный США объяснил провал планов Вашингтона на Украине

18.03.2023, 17:25, Новости дня
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США не смогли добиться своих целей в Украине из-за большого просчета в отношении президента Владимира Путина, сообщил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, Вашингтон думал, что сможет сместить Путина, но из этого можно сделать вывод, что в США просто ничего не знают ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.

Он добавил, что США хотели ослабить российские войска с помощью украинского конфликта, организовав государственный переворот, но этого сделать не получилось.

Полковник указал на то, что сейчас НАТО не хватает боеприпасов для отправки ВСУ, а Россия наоборот укрепила военно-промышленный комплекс. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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