Песков: Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму

Президент Владимир Путин посетил в Крыму новые историко-архитектурные объекты и филиал «Артека», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин в Крыму побывал в историко-архитектурном парке «Херсонес Таврический» где осмотрел новые объекты этого комплекса. Также президент посетил детский художественный эстетический центр и филиал «Артека», детский центр «Корсунь», передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин приехал в Севастополь в день воссоединения Крыма с Россией неожиданно для всех за рулем автомобиля.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и детского центра «Корсунь».

В субботу по всей РФ отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты.

Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав РФ прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.

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