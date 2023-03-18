 

Большое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару

18.03.2023, 17:08, Разное
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София Ротару после начала спецоперации сделала вид, что с Россией ее больше ничего не связывает. Также артистка перестала появляться в социальных сетях.

Судя по всему, вся семья певицы перебралась с Украины в Европу. Особенно забавная ситуация сложилась с сыном и внуком звезды, которых поймали при попытке незаконно пересечь границу с Молдавией. Как известно, мужчин с Украины не выпускают, но в итоге родственникам Софии Ротару убежать все же удалось. Уже через несколько месяцев после позорного задержания на границе внук артистки публиковал в социальных сетях виды Франции.

При этом стоит отметить, что певица попутно пытается продать свой бутик-отель в Крыму. За гостиницу, которая уже давно не работает, она просила 2,3 млрд рублей. Впрочем, вряд ли у Ротару получится ее продать сейчас, так как еще до февральских событий покупать недвижимость никто не рвался.

Теперь же стало известно о полной ликвидации Софии Ротару и в России. Точнее, на российских радиостанциях. Музыкальный критик Олег Кармунин рассказал, что ему в руки попали списки артистов, которые не желательны для воспроизведения на радио. Помимо Ротару, в подборке значатся братья Меладзе, Пугачева, Барских, Брежнева и многие другие. Вот и все, большое горе пришло к слушателям российских радиостанций: никаких “Самбо белого мотылька” и “Червона рута”.


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