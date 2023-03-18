 

Скандалы: Пригожин – Убитых наемников ЧВК «Вагнер» похоронят на кладбище в станице Бакинская, несмотря на отказ местной администрации

18.03.2023, 15:37, Разное
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Евгений Пригожин пригласил всех желающих приехать в станицу Бакинскую и принять участие в церемонии похорон бойцов ЧВК «Вагнер»

Несмотря на запрет администрации города Горячий ключ похоронить «музыкантов» на кладбище станицы Бакинской, траурная церемония все-таки будет проведена. Об этом рассказал владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». Бизнесмен также пригласил всех простится с павшими бойцами 19 марта.

«Завтра в 10 утра состояться похороны наших бойцов. Всех желающих с ними проститься я приглашаю на кладбище в станицу бакинская, а также журналистов, желающих поучаствовать в этом траурном моменте», — сообщил Пригожин.

Ранее бизнесмен рассказал, что всех погибших бойцов ЧВК «Вагнер» хоронят в соответствии с их завещанием, либо передают тела родственникам.

Илья Орешкин


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