Скандалы: Пригожин – Убитых наемников ЧВК «Вагнер» похоронят на кладбище в станице Бакинская, несмотря на отказ местной администрации

Евгений Пригожин пригласил всех желающих приехать в станицу Бакинскую и принять участие в церемонии похорон бойцов ЧВК «Вагнер»

Несмотря на запрет администрации города Горячий ключ похоронить «музыкантов» на кладбище станицы Бакинской, траурная церемония все-таки будет проведена. Об этом рассказал владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». Бизнесмен также пригласил всех простится с павшими бойцами 19 марта.

«Завтра в 10 утра состояться похороны наших бойцов. Всех желающих с ними проститься я приглашаю на кладбище в станицу бакинская, а также журналистов, желающих поучаствовать в этом траурном моменте», — сообщил Пригожин.

Ранее бизнесмен рассказал, что всех погибших бойцов ЧВК «Вагнер» хоронят в соответствии с их завещанием, либо передают тела родственникам.

Илья Орешкин